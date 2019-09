Proveedoras de GM acumulan inventarios

Saltillo, Coah.- Los proveedores de General Motors en la Región Sureste de Coahuila están buscando naves industriales para utilizarlas como bodegas temporales mientras la armadora resuelve el conflicto laboral que enfrenta en Estados Unidos.



“Los proveedores ya están checando qué edificios tenemos disponibles para meter materia prima, se les están llenando algunas áreas. No tienen la capacidad de guardar y ya nos están buscando; se está rompiendo la cadena de valor para atrás y para adelante”, expresó Héctor Medrano Flores, gerente de Industrial Park Cactus Valley.



Hasta el momento, tan solo en el caso de Cactus Valley le han solicitado cinco bodegas de 10 mil metros. Falta ver los casos en que se han acercado a otros parques industriales.

Explicó que en algunos casos los proveedores no pueden parar fácilmente y no se les advirtió a tiempo sobre esta situación que se ha prolongado más de lo esperado. Ahora los almacenes se están quedando con los insumos.



“Para que estén pidiendo bodegas es porque va en serio, están viendo que esto no va durar 15 días. Son los Tier 2 los que con el almacenamiento se están protegiendo y en un momento dado reanudar inmediatamente cuando se den las condiciones”, señaló.