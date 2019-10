Anticipan despidos en 12 empresas; proveedoras de GM

Saltillo, Coah.- De prolongarse la huelga en General Motors de Estados Unidos, a más tardar en 15 días iniciarían los despidos en al menos 12 grandes fabricantes de autopartes de la Región Sureste, que se han visto obligados a parar su producción.



“Se están agotando los días de vacaciones que hemos estado aplicando al personal para no tenerlos parados por la huelga en GM, pero si en dos semanas no hay solución, tendríamos que afectar la estructura laboral”, dijo un alto ejecutivo de Recursos Humanos de una empresa regional.



El pasado 15 de septiembre, 49 mil trabajadores estadunidenses de GM afiliados al sindicato United Automobile Workers (UAW) iniciaron una huelga con el fin de obtener un nuevo contrato colectivo.



Fuentes internas de varias firmas explicaron que la situación está llegando al tope, y aunque algunas empresas tienen otros clientes y mantienen algo de actividad, lo cierto es que la mayor parte de la producción iba a complejos de GM Norteamérica.



“Existen otras empresas que surtían a GM Estados Unidos, pero que seguían enviando partes al complejo Silao, pero al entrar este en paro técnico, pues las cosas se han complicado mucho más”, dijo una de las fuentes, que lamentó la situación que vive toda la cadena de valor, principalmente las pequeñas y medianas empresas proveedoras y prestadoras de servicios.



“Tenemos que ser claros, en este momento ya es muy fuerte la afectación para muchos trabajadores y sus familias, y las cosas se pueden poner mucho peor si no se soluciona pronto la huelga en GM Estados Unidos”, advirtió el ejecutivo de Recursos Humanos citado anteriormente.



Alerta de Moody’s

El cierre del complejo Silao, una de las cuatro plantas de General Motors en México, es negativo para efectos crediticios de proveedoras como Nemak (Ba1 estable) y Rassini (Ba2 estable), dijo la calificadora Moody’s.



El martes, GM informó que la huelga en Estados Unidos la obligó a detener la producción en sus plantas de transmisiones y de ensamblaje en Silao, perjudicando a 6 mil empleados.



Nemak y Rassini tienen una exposición muy alta a GM, dijo Moody’s. Sin embargo, por el momento el paro técnico no afecta su calificación.