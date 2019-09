Pumas cumple 65 años en primera división

"En la medida que nosotros podamos tener una filosofía dentro del plantel (...) seguramente las cosas serán más fáciles.”

Una de las implementaciones de Jesús Ramírez enha sido el popularmente conocido como coaching o “entrenamiento mental”, como él prefiere llamarlo, que ha impartido a los jugadores del primer equipo varonil y femenil.Desde que asumió la presidencia deportiva de la institución en mayo, Chucho ha tenido varias sesiones con los futbolistas, que duran poco más de una hora.Se entiende poral proceso en el que una persona asiste a otra para delimitar sus metas y trazar el camino para lograrlas.Uno de los objetivos que tiene el directivo con esta práctica es lograr que todos los miembros del plantel unifiquen su pensamiento y tengan propósitos colectivos que sean similares."El futbol lo hago como lo pienso y, en la medida que nosotros podamos tener una filosofía dentro del plantel, que todos pensemos de la misma manera, pues seguramente las cosas serán más fáciles, tendremos una visión de éxito permanente y eso nos podrá llevar a lograr nuestros objetivos”, comentó Ramírez, quien fuera el entrenador de la Selección Mexicana Sub 17, campeona del mundo en 2005.Desde su punto de vista, el trabajo mental está relacionado con la manera en que los futbolistas han comprendido el estilo del técnico español, Miguel González, Míchel, quien también llegó hace cuatro meses."En muy poco tiempo Míchel ha logrado plasmar su idea, que es muy diferente a la que se venía generando en el equipo. Volvemos a lo mismo, la disposición de los jugadores para asumir esta nueva forma de pensar y de jugar ha sido importante”, señaló en entrevista el también exfutbolista del cuadro felino.A pesar de que Jesús Ramírez consideró que “se han quedado cortos” en algunos resultados, se dijo “contento con el desarrollo del equipo” después de ocho jornadas y 12 puntos en Liga MX.Pumas celebra hoy 65 años desde que jugó su primer partido profesional.El 12 de septiembre de 1954, en Monterrey, los universitarios debutaron en la división de ascenso. Lograron la promoción al máximo circuito en 1962.Míchel aseguró que el trabajo defensivo en ello tiene satisfecho, y espera que pronto el equipo pueda explotar también a la ofensiva.Con siete goles en contra, el cuadro auriazul es uno de los dos menos castigados del certamen, junto a Querétaro, pero con apenas ocho goles a favor es algo en lo que deben trabajar."Al inicio hablamos de hacer un buen trabajo defensivo, el trabajo colectivo en defensa parece que lo hemos logrado, estamos en buena disposición de no recibir goles”, indicó el estratega ibérico en rueda de prensa."Insistimos que el trabajo sea ése, tener el balón, llegar a donde podamos hacer daño, la cuestión de acierto algún día va a pasar, estamos generando, teniendo ocasiones y defensivamente buenos, es la línea de trabajo que queremos”, agregó Míchel.El estratega manifestó que el partido ante América llega en buen momento, “es el oponente ante el cual no hay espacio como para sentirte cómodo porque te hace sentirte incómodo”.Los Pumas entrenan rumbo al choque ante América."Lo vivimos con un poco más de intensidad porque es un rival muy cercano, de gran tradición en los enfrentamientos y lógicamente no puede ser un partido más”, señaló.• 2/ago/54. Se constituye el Club Deportivo Universidad para solicitar su ingreso a la Primera División.• 12/sept/54. El Club Universidad debuta en la segunda categoría ante el Monterrey en el Estadio Tecnológico; cae 3-1.• 9/ene/62. Pumas consigue el ascenso a Primera División venciendo 5-1 al Cataluña de Torreón en el Estadio Olímpico Universitario.• 3/jul/77. Pumas logra su primer título de Liga en Primera División, venciendo 1-0 a los Leones Negros de la UDG con gol de Cabinho.• 22/may/2011. El séptimo y último hasta hoy. Pumas se coronó en CU ante Morelia.