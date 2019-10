Pumas pierde en casa ante León y sale de zona de liguilla

¡Volvemos a casa con un triunfo!



León vino de atrás y derrotó 2-1 a los Pumas, que no supieron capitalizar la localía, que había sido una de sus fortalezas esta campaña.Los dirigidos por Nacho Ambriz llegaron a 23 puntos y se ubicaron en el tercer lugar de la tabla, mientras que los universitarios salieron de zona de clasificación al quedarse con 18 puntos.El encuentro arrancó con muchas precauciones de parte de ambos cuadros, que fueron abriéndose poco a poco, conforme fueron mostrando sus armas.Fue al 33' cuando Pumas inauguró el marcador por conjunto de Carlos González, sorprendiendo a la zaga del Leon, que nada pudo hacer.León encontró el empate al 38', por conducto de de José Juan Macías, quien previa bicicleta para burlar a sus marcadores, mandó un disparo cruzado para vencer al arquero Alfredo Saldívar, quien pudo haber hecho más.Pumas salió a buscar el empate para el complemento, pero William Tesillo acabó con sus buenas intenciones para darle la vuelta a marcador y poner el 2-1 al 58'.Por más que los auriazules realizaron dos cambios y trataron de apuntalar su ofensiva, no pudieron encontrar el tanto de la victoria y Felipe Mora dejó escapar el empate en los últimos minutos.Cabe señalar que ambos equipos se mantuvieron 1 minutos sin poner el balón en juego, al arranque del partido, en solidaridad con los jugadores del Veracruz que no cobran desde hacer 5 meses.