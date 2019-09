¿Qué decirle a los cobradores de deudas?

¿Cansado de las llamadas de cobranza? Si te llaman para cobrarte una deuda que no es tuya, inicia tu aclaración en línea en el #REDECO https://t.co/NJyVsVmFpP pic.twitter.com/PKDgOzp48y — CONDUSEF (@CondusefMX) September 21, 2019

Recuerda renovar tu inscripción al #REUS cada dos años para dejar de recibir llamadas ofreciéndote seguros o tarjetas que no necesitas. https://t.co/I8axVKMIYJ pic.twitter.com/45rBwDuyr8 — CONDUSEF (@CondusefMX) September 20, 2019

La Condusef ) en su código de ética estableció unas reglas para mantener estrategias de cobranzas sanas que protejan a los usuarios de mentiras, tácticas agresivas y amenazas.Aun así, las llamadas de los cobradores de deudas pueden ser abrumadoras. Sabemos que una de las principales inquietudes de nuestros clientes es qué decirle a los cobradores y cómo manejar las llamadas de cobranza. Aunque con el Programa Respaldo nuestros clientes pueden reducir estas llamadas y canalizarlas directamente hacia nosotros reduciendo la presión, no siempre se acaba definitivamente con las llamadas pues esto depende mucho de cada institución financiera.Primero que nada debes sentirse seguro de que no estás haciendo nada malo. Eres una persona responsable que desea pagar sus deudas pero que está atravesando una crisis financiera y por los momentos no tienes los recursos para hacerlo. ¡Eres un deudor, no un delincuente!.Algunos despachos de cobranza utilizan métodos un tanto agresivos o de amedrentamiento que pueden causar mucho estrés en el deudor. Aunque estas técnicas de cobranza son ilegales, tal como lo establece la Condusef , te damos algunas respuestas que puedes dar en caso de recibir alguna de estas amenazas:Para que haya un embargo debes haber sido demandado y notificado conforme a derecho. Es decir, un actuario o ejecutor debidamente identificado debió entregarte una notificación y copia de la demanda en tu contra y, si así lo dictamina un juez, señalar en ese momento los bienes a ser embargados.No pueden hacerlo, pues tus referencias jamás firmaron como avales de tus préstamos y por lo tanto no tienen ninguna obligación con tus deudas.El artículo 17 de la Constitución Mexicana dice claramente que “nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil”, como las deudas con bancos, instituciones financieras, prestamistas particulares o tiendas departamentales. Así que es imposible que vayas a la cárcel por tus deudas.Es posible que tu sueldo sea embargado hasta en un 30%, pero eso no se puede hacer así no más. Para que eso pase primero tendrías que ser demandado por tu acreedor, y de ahí recibir la orden del juez.En México las llamadas telefónicas como elemento probatorio no son admitidas en casos de orden civil, como es deber dinero al banco.Si un cobrador te amenaza, pide su nombre completo y despacho para el que trabaja, e inmediatamente pon la denuncia ante la Condusef. Si no quiere darte sus datos, tranca la llamada.Si el cobrador se pone muy pesado, cuelga el teléfono y ya no respondas más sus llamadas.No des explicaciones que no les interesan, sólo di la verdad.No te niegues a pagar, sólo di que en este momento no tienes el dinero.Si el cobrador es amable, trátalo igual.Recuerda, no eres un delincuente, así que no te sientas como uno.Recuerda que no estás solo. Retoma el poder para atender el teléfono y recupera tu tranquilidad.