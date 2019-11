Qué es el ‘efecto elefante’ y cómo evitarlo

Un pasajero en asiento trasero sin #cinturón además de lesionarse él mismo en caso de #accidente, también puede golpear los asientos delanteros con la fuerza de su peso multiplicada por la #velocidad a la que circulen. Es el "efecto elefante". https://t.co/V5uxfzSAtx pic.twitter.com/7j01DYYCGF — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) August 12, 2019

A día de hoy, es de saber común que. Este dispositivo es el elemento de seguridad pasiva más eficaz de los vehículos y el que más vidas ha salvado. Su uso no solo evita que el viajero salga despedido del habitáculo sino que frena el cuerpo en caso de impacto, es decir, amortigua su deceleración (vendría a actuar como una especie de paracaídas).A pesar de ser una acción que se realiza casi de forma automática cuando entramos en el coche,Según datos de la DGT (Dirección General de Tráfico en España) , el 23 % de los fallecidos en accidentes de turismos y furgonetas durante 2018 no usaban su correspondiente sistema de retención en el momento de la colisión. Concretamente, murieron 185 personas (165 en vías interurbanas y 20 en tramos urbanos). Una cifra que hubiera podido ser menor si su cinturón hubiese estado abrochado.No llevar abrochado el cinturón, a parte de conllevar sanciones puede suponer graves consecuencias en caso de sufrir un accidente. Hace unos días hablábamos sobre el efecto acordeón, hoy nos centramos en unoEl nombre viene dado por una antigua campaña publicitaria francesa titulada “ No viaje con un elefante en el asiento trasero”, realizada en España.Este efecto que se produceo un accidente de tráfico. La fuerza con la que este usuario golpeará al pasajero delantero es en función de su peso y la velocidad del vehículo, pero con el resultado es semejante al del peso de un gran elefante.De manera que. Ahora imagina, qué pasaría si la velocidad y el peso aún fueran más altos.Solo existe una solución para prevenir este peligroso efecto y ésta pasa por abrocharse el cinturón. Si hace falta,y así poder realizar el viaje más tranquilos.