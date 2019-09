Qué fue de Tim Curry, el actor original de Pennywise

Ciudad de México.- En Eso y Eso 2 (It: Chapter two), el actor Bill Skarsgård interpreta a Pennywise, el personaje creado por Stephen King que toma fuerza con el miedo de las personas; sin embargo, Tim Curry fue el primero en encarnar al ser maligno.



En 1990, Timothy James, mejor conocido como Tim Curry, dio vida al payaso que es capaz de transformarse en los peores temores de sus víctimas para finalmente asesinarlas.



Por su actuación en la miniserie, Curry obtuvo buenas criticas y es hasta la fecha uno de los personajes más emblemáticos del cine de terror.





Curry, quien ya tenía gran fama por su papel del Dr. Frank-N-Furter, un travesti y científico loco en The Rocky Horror Picture Show, aceptó papeles en cintas como Mi pobre angelito 2, La bella y la bestia 2 y múltiples programas de televisión hasta que un derrame cerebral lo llevó a tomar un descanso en 2012.



El derrame cerebral ocasionó graves consecuencias, por lo que Tim Curry tuvo que recurrir a una silla de ruedas que lo obligó a dejar los protagónicos y enfocarse en su carrera como actor de doblaje.



Unos de los papeles más destacados de Curry son el Capitán Hook en la serie animada Peter Pan y los Piratas de Fox y Nigel Thornberry en The Wild Thornberrys de Nickelodeon.



Su última participación en el cine como actor de voz fue en la película Long Drive Home de 2017.