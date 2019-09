¿Qué hacer si tu auto no enciende? Descubre las posibles causas

Tienes un viaje apresurado, vas al auto, notas que no enciende y te preocupas por no saber qué hacer. Es una situación común que puede ser resuelta más rápido, luego de que conozcas las principales posibles causas de esta falla:Esta es la causa más común, y esperemos que sea siempre tu caso, para hacer más fácil tu trabajo.Si notas que el indicador de combustible sigue mostrando algo de combustible, puede que el sensor de nivel de gasolina se haya quedado trabado en el depósito.Solo echa combustible a tu motor, e intenta arrancar de nuevo. Eso sí, luego de que el sistema de combustible se haya ventilado bien, que lo necesitará luego de haber estado completamente vacío.¿Cuál es la importancia del suministro eléctrico? Pues, en el generador se crea la corriente, que se acumula en la batería y va hasta la bobina de encendido y se distribuye a las bujías en los compartimientos del motor.Sin esta electricidad, el auto no arranca. ¿Qué hacer?Revisar los cables de alimentación que van a la carrocería (cables de tierra), pulirlos y cubrirlos con grasa para contactos. Ahí ya debería encender nuevamente el auto.Esta falla sí que produciría graves consecuencias a tu auto. La cadena de distribución o correa dentada, cuando se desgarra, hace que el motor se detenga de inmediato. ¿Cómo solucionarlo?Primero verifica el estado de la correa, de seguro estarán sueltos los elementos de transmisión.Lamentablemente para solucionarlo tendrás que desmontar completamente el motor, y suele ser una reparación costosa.La falta de lubricante o agua refrigerante es otro daño grave para el motor. Para solucionarlo tendrás que visitar un taller especializado y aprobar una revisión exhaustiva en el propulsor de tu auto.Para resumir, son múltiples las razones por las cuales un auto no enciende, pero estas pueden ser las más comunes. Sin embargo, no dudes en contactar a un experto cuando te encuentres en aprietos con tu auto. Así será más fácil detectar la falla.