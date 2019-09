‘¡Qué muera el rico!’; así elegían los comercios que vandalizaron

Así fue captado el momento en que encapuchados atacaron el acceso de la Secretaría de Bienestar Social sobre Reforma; participantes de la marcha de Ayotzinapa acusan que son infiltrados. (@vialhermes) pic.twitter.com/9CPzsm3ElO — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) 26 de septiembre de 2019

Ni la librería #gandhi se salvo de los disturbios provocados por los encapuchados que vandalizaron la marcha por la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de #Ayotzinapa.



#RRSS pic.twitter.com/g1H5OXyQjx — Héctor Jiménez Landín (@JimenezLandin) 26 de septiembre de 2019

Y como siempre la derecha neoliberal manda a sus golpeadores, para manchar un movimiento social genuino que se manifiesta de forma pacifica para exigir justicia por lo que ellos creen.

No caigamos en sus provocaciones.#Ayotzinapa5años pic.twitter.com/EcjFEjwz1C — Diana Martinez (@Narusailor) 26 de septiembre de 2019

Los encapuchados que realizaron los destrozos durante la marcha #Ayotzinapa5años se identificaban entre ellos como “CCH’s y Preparatorias”. @lomurguia nos narró cómo fue que se organizaban para pintar, quemar y romper todo a su paso: pic.twitter.com/0C421Sfsg5 — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) 27 de septiembre de 2019

“¡Qué muera el rico! ¡Fuego al Estado!”, se leía en unas de las pintar realizadas porque hicieron destrozos durante la marcha por los 43 normalistas desaparecidos en, Guerrero.Aunque llevaban el rostro cubierto era evidente que los “intrusos” a la marcha eran jóvenes de al rededor de 20 años, quienes se dicen anarquistas.A su paso por avenida Reformas y Avenida Juárez, los jóvenes gritaban con furia, “; además,, por lo que comenzaron a vandalizar negocios como un Starbucks, Deportes Martí, la librería Gandhi, restaurantes y bancos.Cuando uno de los anarquistas veía el banco, corría a este, el resto de sus compañeros los seguía y comenzaban a hacer destrozos.Cabe resaltar que, pues ellos mismos decían que se fueran a otro lugar y avanzaban, detalló la periodista Lourdes Munguía para Imagen Noticias.Sobre la actuación de los policías de la, la periodista reveló que sólo había elementos de tránsito cuando comenzó la marcha en el Ángel de la Independencia. Al llegar a la Glorieta de Colón algunos jóvenes comenzaron a tirar los conos que dividían la vialidad; sin embargo, el uniformado que estaba ahí hizo como que no veía nada y una vez que pasaron los encapuchados recogió los conos y no hizo más.En cuanto a los comerciantes que se reunieron en las calles 5 de Mayo y Motolínea, ellos estaban dispuestos a defender sus trabajos con palos. Justo cuando los anarquistas iban llegando , algunos de ellos se quitaron las camisas en señal de que estaban listos para defenderse.Ahí fue cuando los jóvenes comenzaron a dispersase, pues no quisieron enfrentarse a los comerciantes.