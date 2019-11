‘¿Qué pasa en México si una mujer es asesinada a tiros y quemada con sus hijos?’

“¿De qué sirven todos ustedes, nuestros funcionarios electos, nuestra fuerza policial, nuestras fuerzas armadas si ante esta realidad devastadora incluso pueden considerar la idea de que fue un accidente?”, reclamaron, ya que se les llegó a decir que estas mujeres y niños estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado.

“¿Qué ha sido de nuestro México si los niños heridos tienen que enfrentarse a las montañas, solos y sangrando durante horas antes de que llegue ayuda?”

de los cárteles que lo tienen secuestrado y que buscan generar violencia y terror entre los mexicanos, leal Gobierno federal, a nombre de todas las madres del país.La petición fue presentada al, por la familia de Rhonita Miller, de 30 años de edad, quien el pasado 4 de noviembre murió incinerada junto a cuatro de sus siete hijos, en el ataque contra 17 niños y mujeres, nueve de los cuales perdieron la vida.Adrián LeBaron, padre de la mujer mexicoestadounidense, compartió conla petición, escrita por una de sus hijas, principalmente para los niños y las madres de México que su familia le hizo al funcionario encargado de la seguridad en el país, quien además es originario de Bavispe, Sonora, el municipio en el que vivían las víctimas.Además de Rhonita y sus hijos Howard Jacob, de 12 años; Krystal, de 10 y las gemelas Titus y Tiana de ocho meses, también murieron en la emboscada, pero a kilómetros de distancia, Christina Marie Langford Johonson, de 29 años, y Dawna Ray Langford, de 43, además de sus hijos Trevor Harvey y Rogan Jay, de 11 y dos años de edad.“Las madres de México deberían poder decirles a sus hijos que están a salvo”.“Les preguntoa seis kilómetros de su casa, qué ha sido de nuestro México si dos mujeres conduciendo solas con sus 10 hijos pueden ser abatidos a tiros”, cuestionó la familia a las autoridades.Destacaron que los cárteles ignoraron la inocencia de los niños, y quemaron sus cuerpos.La hermana de Rhonita dijo que no cree que haya sido un ataque directo contra sus familias, pero sí fue un ataque directo contra mujeres y niños y lamentó que el objetivo de los grupos delictivos seaLa Mora, también llamada La Morita, es el rancho sonorense en el que vivían las nueve víctimas asesinadas en los límites de la Sierra de Chihuahua.“Nosotras queremos decirles a nuestros hijos que son libres de ir y crear un mundo mejor, donde puedan crecer y prosperar, y vivir sus vidas en paz”, en cambio, no están seguros de su apoyo”, lamentó.Un país no puede crear el tipo de cambio social que el presidenteestá tratando de crear si vive en constante terror, añadió la familia de la mexicoestadounidense, en cuyo caso interviene el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).... No estamos luchando contra los cárteles, estamos luchando por nuestro derecho a la vida, la libertad, la paz y la prosperidad”, subrayaron.Rhonita no era ingenua sobre la violencia que estaba ocurriendo, pero creía que valía la pena luchar por México, aseguró su hermana al denunciar que el país está siendo ahorcado por el crimen y pidió que si aún hay alguien en el Gobierno federal que busque la preservación del país que libere los caminos secuestrados por el crimen organizado.