¿Qué pasará con Forever 21? Aquí te decimos

Ciudad de México.- Forever 21, una de las marcas de fast fashion más populares de los últimos años, se declaró en bancarrota el domingo 29 de septiembre, pero esto no significa que de un día para otro va a dejar de existir la marca y sus tiendas cerrarán.



Esto es lo que significa que la marca fundada por los migrantes surcoreanos Do Won Chang y Jin Sook Chang en 1984 en Los Ángeles, se haya declarado en bancarrota y así es como te afectará esa decisión.



1. Aunque Forever 21 se haya declarado en bancarrota, esto no significa que cerrará por completo todas sus operaciones, sino que esa clasificación bajo la ley fiscal de Estados Unidos, le permitirá a la compañía hacer una reestructuración para identificar cuáles son los puntos de venta u oportunidades de negocio a las que debe prestar atención.



2 Para esto, la marca que comenzó vendiendo ropa de liquidación a precios bajos, anunció que cerrará 178 tiendas tan sólo en Estados Unidos, así como también gran parte de las tiendas que tiene en Europa y Asia. La firma aseguró que las tiendas de México y América Latina no se verán afectadas.



3 Por eso, espera ver grandes descuentos en las tiendas. Que si bien esto no significa un cierre, sí podría indicar que intentan disminuir la cantidad de inventario que tienen y que responde a la restructura de la compañía.



4 De acuerdo con la empresa, aún están decidiendo qué tiendas se cerrarán y dependerá de qué tan rentables sean dichos puntos de venta.



5 El declararse en bancarrota le permitirá a Forever 21 seguir operando al mismo tiempo que puede hacer una restructura de operaciones o suspender o reconfigurar su deuda. De acuerdo con Richar Squire, profesor de la Universidad de Fordham, esto le permite a las compañías seguir generando ingresos en vez de cerrar por completo y destruir su valor financiero, explicó al sitio Vox.



6 Forever 21 tendrá que repensar su estrategia de venta y cómo atraer a la generación z o centennials, quienes suelen hacer sus compras en tiendas en línea como ASOS o Amazon y suelen escoger su ropa según lo que usen los influencers.



Con información de AP y Reuters