¿Qué piensa un suicida?

“Una forma para hacer daño, empieza a buscar algún tipo de arma, medicamentos, algunos psicotrópicos, o de forma recurrente me habla de morir, de la muerte, de ser un tema de conversación que este en ese momento en la mesa, se ve desesperada, desesperanzada, enojada, poco control, haga una actividad muy arriesgada o que la persona piensa que no tiene salida, o consume bastante alcohol, drogas o se aísla”, expresó.

Si usted o alguna persona cercana necesita ayuda, sufre de depresión, pensamientos o sentimientos suicidas: ¡No está solo! Llame a la Línea de la Vida al 01 800 822 3737 o al número de emergencias 911.

Cuando una persona llega a dejar una nota es porque ya estuvo pensando desde mucho tiempo en suicidarse, afirmó el psicooncólogo del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI,Bautista Rodríguez sostiene que: Pienso que sería mejor no vivir. Ya no quiero vivir, será mejor ya no estar estorbando. Cuando la persona está pensando que será mejor matarse será la fase uno.“La segunda es cuando va: Puede pasar un par de semanas o meses para juntar ensayos para ver cuál sería la forma más eficaz para poderse matar.“La tercera es cuando: Una persona que deja una carta. Es una forma de despedirse de las personas e intentando a minorar el posible acto para quitarle la responsabilidad a quienes lo rodean”, explicó el especialista.Respecto a lo que puede hacer la familia para, el especialista explicó que el principal rasgo es que la persona hable de hacer daño o matarse, es algo que no debe tomarse a la ligera.Para concluir, Bautista Rodríguez dijo que lo que lleva al suicido son los factores globales, como laa nivel nacional,, que es la base fundamental de cualquier sociedad.“Si la familia no me estimula, no me trabaja bien con los valores, aunque la Secretaría de Salud intente meter programas de contención, de salud mental, estaremos muy limitados. El mayor hincapié lo tiene la familia.“Yo siempre he dicho una cosa es convivir y otra es coexistir. Mucha gente a nivel nacional coexiste o sea no se conocen, solamente viven en una casa, pero no se hablan, no conviven, no comparten”, expresó el especialista en salud.