¿Qué significa el 1444 del misterioso video que no debes ver?

Amigos, si ven una publicación dónde te dicen que busques 1444 en YouTube, no lo hagan, no miren ese video. pic.twitter.com/VUeUzR5mEN — Ayuwoki (@AyuwokiHee) October 20, 2019

El pasado fin de semana, el video con título 1444 se difundió ampliamente por redes sociales y WhatsApp, causando pánico luego de que un usuario iniciara el mal intencionado tren lanzando una invitación a mirarlo, pero sin advertir de su contenido.Sin embargo, aquellos que cayeron en la trampa e incluso algunos que se animaron a abrirlo aún teniendo certeza de con qué se encontrarían, han advertido el por qué no deberías verlo. La razón es sencilla, el clip muestra un aterrador suicidio con un AK-47.El video permaneció en YouTube tan sólo 4 horas pero ese tiempo bastó para atemorizar a cientos de personas que después se encargaron de que fuera eliminado de la plataforma. Del mismo modo, crearon una ola de misticismo alrededor debido a que no está clara la información de quien protagoniza, ni las razones que tuvo para cometer tal acto.Al respecto, distintos foros de internet de Rusia afirman que el joven tenía por nombre Korablev Gleb Vyacheslavovich, nació en 2001 y era estudiante del Liceo No. 654 en Moscú. Además, se presume que el lamentable hecho ocurrió el pasado jueves 17 de octubre aproximadamente a las 21:00 horas.Asimismo, se ha informado que pudo haber sufrido una decepción amorosa al momento, y que las palabras que se le escucha mencionar segundos antes de jalar el gatillo corresponden a una despedida. Paka significa adiós en ruso.Al respecto, distintos foros de internet de Rusia afirman que el joven tenía por nombre Korablev Gleb Vyacheslavovich, nació en 2001 y era estudiante del Liceo No. 654 en Moscú. Además, se presume que el lamentable hecho ocurrió el pasado jueves 17 de octubre aproximadamente a las 21:00 horas.En cuanto al nombre del video (1444), se ha mencionado que no es más que una secuencia de números cuyo propósito era que YouTube no lo detectara como un suicidio. Esto después de que uno de los internautas que presenció en vivo la transmisión hiciera una grabación de la misma.