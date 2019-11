¿Qué tan saludable es esta rara y nueva tendencia en Instagram?

Hoy enviaron en un grupo algo llamado butthole sunning, leí y sigo sin entender cómo se inventan mierdas así pic.twitter.com/wKnNAFwrqA — Alexander Larios (@AlexanderLarios) November 6, 2019

SE FILTRÓ ESTA IMAGEN DEL PEJEGANSO PRACTICANDO EL BUTTHOLE SUNNING EL FIN DE SEMANA EN SU RANCHO.



AHORA YA SABEMOS POR DONDE LE ENTRA SU CREATIVIDAD. pic.twitter.com/kJphQVqs9y — José de Jesús (@gadajuso) November 6, 2019

En los últimos días, varios usuarios de Instagram han sorprendido a todos al compartir atrevidas fotos en donde aparecen completamente desnudos, recostados o agachados, con las piernas abiertas, bajo el potente rayo del Sol.Dicha moda en Instagram es conocida como butthole sunning, la cual literalmente significa “asolear el ano”, algo que están poniendo en práctica en su mayoría los hombres, aunque hay mujeres que se están atreviendo a hacerlo, porque esto traería varios beneficios a la salud.Elconsiste en exponer al ano a la luz y rayos solares por no más de 30 segundos. Lo recomendable es no hacerlo por un periodo prolongado de tiempo, ya que la piel de esta zona no está diseñada para esta actividad.Según algunos expertos en salud, este procedimiento tiene algunos beneficios para la salud, como es la obtención de vitamina D, desinfectar la zona con ayuda de los rayos solares, lo cual beneficia a personas que padecen hemorroides e incluso, podrías evitar padecerlas de esta manera.Otros también indican que produce un aumento de energía, mejora el sueño, aumenta la creatividad y mejora la vida sexual.