Quedan a oscuras al oriente de Saltillo

Saltillo, Coah.- De nueva cuenta, ayer en la noche las colonias del oriente de la ciudad quedaron sin energía eléctrica, con lo que van ya cinco apagones importantes en las últimas dos semanas.



Mas de 20 mil familias que habitan las colonias Ciudad Mirasierra, Loma Linda, Zaragoza y Misión Cerritos, área consideradas como una de las zonas más pobladas de Saltillo, se vieron afectadas con el corte eléctrico.



A través de redes sociales, afectados reportaron el problema a la Comisión Federal de Electricidad, institución que aseguró que el servicio se restablecería en un lapso no mayor a dos horas.



El apagón de ayer inició alrededor de las 20:00 horas y hasta el cierre de esta edición la CFE no había reportado la causa, y solo dio respuesta a las llamadas de los usuarios al teléfono de emergencia 071.



Trabajadores de comida rápida y de diferentes servicios ubicados sobre el bulevar Mirasierra optaron por cerrar sus negocios.



Por su parte, los vecinos de la misma colonia aseguraron que se trata ya de un problema constante, pues tan solo en los últimos 15 días tienen un registro de al menos cinco apagones más.



Sin luz



En las últimas semanas, el oriente de la ciudad se ha visto afectado por apagones que no sólo dejan a oscuras a los habitantes de Ciudad Mira Sierra, Loma Linda, Zaragoza y Misión Cerritos, sino que también paralizan la actividad económica.



- 25 de septiembre: comienzan los reportes de bajones en la energía eléctrica.

- 28 de septiembre: megaapagón de tres horas.

- 5 de octubre: colonias al oriente amanecen sin energía eléctrica; el servicio se restablece en punto de las 9:00 horas. -

- 7 de octubre: apagón vespertino de cuatro horas; comenzó a las 13:00 horas.