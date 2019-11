‘¡Quema la camioneta!’; familiar de los LeBarón narra video del ataque

"Me mostraron un video en el que acababan de balacear la camioneta, fue cuando acababa de ser la balacera. Se ve a alrededor de 12 a 15 personas vestidas de negro cerca de la camioneta. "El video esta tomado de arriba a abajo, como a unos 150 metros y (el que lo graba) les grita '¡quema la camioneta!'", explicó en entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula.

"No estoy de acuerdo en que se clasifiquen como terroristas, no es justo eso. Ni yo ni los de La Mora estamos de acuerdo. Terroristas no son (...) Son sicarios peleando plazas, no sé por qué lo hicieron, somos agricultores, no nos metemos con nadie, no lo entiendo, pero yo pienso que cualquier que hubiera pasado hubiera sido lo mismo", comentó.

El ex alcalde de Bavispe señaló que el municipio es "muy tranquilo", por lo que dijo no estar de acuerdo con que los cárteles mexicanos sean clasificados como organizaciones terroristas.