‘Queremos saber dónde está el cuerpo de mi papá’: José Joel

“Yo le dije, aquí estamos, déjanos movernos, sabemos que tenemos que ir a Miami y aquí estamos, desde las 10 de la mañana, y la verdad es la hora que no podemos dar con ella porque la niña está de entrevista, en entrevista, en entrevista, a lo cual no entendemos, porque hasta este momento, a estas altas horas de la noche lo único que queremos Marysol y yo es saber dónde está el cuerpo de mi papá”, le contó a Abelardo Luzanía. “Yo la verdad no entiendo, no entiendo quién está detrás, quien la está asesorando de dos años para acá, de que hubo ese cambio tan repentino de que, todo es para mí, todo el mío”.

En un nuevo grito de ayuda,aseguran en televisión que “hasta no ver, no creer” y que no tienen pruebas contundentes de la muerte de José José., el primogénito de José José destacó el “circo mediático” que se ha hecho con este caso y que han llamado sin descanso a su hermana menor.Fueron a buscarlo a una funeraria, a un hospital, y acudieron a lapara buscar registros de defunción, además de pedir ayuda a la Embajada, incluso por su seguridad.que ella le dijo a sus hermanos de la muerte de su padre, pero evitó hablar de los conflictos con con ellos.Por su parte, José Joel contó su versión para nuestras cámaras.Los hijos del cantante se dijeron cansados de este recorrido, pero aseguran que no descansarán hasta saber la verdad sobre qué pasó con José José.