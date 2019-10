Quién es el hombre que logró la reconciliación de Sarita y sus hermanos

¿Quién es Jorge Reynoso?

José Joel y Marysol Sosa no ocultaban su frustración y enojo. Su padre,, había muerto 72 horas antes y aún no habían podido ver su cuerpo. En una conferencia en las calles de Miami José Joel advirtió a su hermana Sarita, vista como la villana de la historia: "Ya hay gente de muy alto nivel involucrada en esto. Si no se puede por las buenas, se podrá por las malas”.Y horas después se supo que entre esas personas de alto nivel estaba nada menos quey reconocido abogado de la ciudad.Sin embargo entre los nombres de las personas que ayudaron a los hijos de José José a reconciliarse sonó el nombre de Jorge Reynoso, un empresario mexicano que es esposo de la cantante puertorriqueña Noelia.Luego de que José Joel y Marysol llegaran a Miami y comenzaran su peregrinar en hospitales y funerarias para dar con los restos de su padre, sin éxito, el hijo mayor de José José fue apoyado por Reynoso, quien es cercano a él y también era amigo de José José.Reynoso los ayudó a contactar a Carollo y ya con recursos legales de por medio pusieronde su padre.La historia cambió de rumbo y el martes por la tarde los tres hermanos aparecieron ante los medios de comunicación y tomados de la mano, con los brazos en alto y lágrimas de por medio sellaron una reconciliación anhelada por el público que desea saber qué pasó con José José y rendirle homenaje en México., Reynoso habló así de su papel en el conflicto:"Me reuní con José Joel. Me pidió que interviniera en la situación. Lo hice: le proveímos con abogados, autoridades de la ciudad; pero más que nada en el objetivo de mediar para que hubiera un final feliz y que lo tenga como José hubiera querido. Lo más importante es darle oportunidad que se le rinda el tributo que se merece, que no se convierta en un circo, que lo estaban convirtiendo“Yo tuve, de alguna manera, que traer a Bill Pollak y a Joe Carollo, algunos de los comisionados y políticos para comenzar a hacer los trámites, de hecho se metieron algunos ahorita en la tarde para de alguna manera proteger que no se llegara a incinerar el cuerpo porque había esos rumores, como todo se manejaba en rumores. Queríamos evitar que se incinerara el cuerpo con esta historia de que querían repartir las cenizas de un lado y de otro eso Hubiera sido una gran tragedia para el público mexicano. No poder rendirle tributo al príncipe en su tierra”.Reynoso dijo que vio a José Joel y a su hermana muy desesperados y entendió que era momento de actuar de distinta manera, lo que dio resultado.Reynoso explicó que al morir José José terminó el poder notarial que Sarita tenía sobre él y entonces cualquiera de los tres hermanos puede hacerse cargo de los restos de su padre.también apoyó para evitar que los restos de José José fueran cremados.El nombre del empresario y publirrelacionista ya era conocido en México desde hace tiempo debido a, ex integrante del grupo Garibaldi, con quien estuvo casado desde febrero de 2001 hasta finales de 2005.Además de su pareja, Reynoso también era representante de Pilar y fue en la época de su matrimonio cuando la cantante lanzó su éxito “Quítame ese hombre”.La relación terminó en medio de acusaciones de que, él fue visto con la cantante Noelia, con quien se casó en una boda secreta en 2007.Pero justo en ese 2007 la pareja enfrentó un fuerte escándalo cuando se difundió en internet un video íntimo de Noelia junto a uno de sus ex novios.“Nos encontramos el uno al otro en el peor momento de nuestras vidas y nos acoplamos muy bien”, declaró en alguna ocasión Noelia.durante más de una década. De hecho Reynoso también es el mánager de Noelia.Y además de llevar la carrera de su esposa, hace algunos años Reynoso habló paray describió así sus actividades:“Yo me dedico a vender aviones, yo me dedico al negocio de la construcción, a las comunicaciones con call centers, tenemos centros de llamado. Mira, yo la he regado, he quebrado, he estado en banca rota, he botado millones de dólares, me han demandado, he contrademandado, he perdido demandas, he ganado demandas.y que quiere salir adelante; y me la juego por todo”.