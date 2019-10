¿Quién es Estephania, la joven esposa de Mireles?

José Manuel Mireles, exlíder autodefensa y subdelegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Michoacán, contrajo nupcias como una mujer 40 años más joven que él, La mujer es identificada como Estephania Valdés García de 21 años de edad, maneja las redes sociales de Mireles y lo acompaña a la mayoría de sus actos públicos. Ambos se habrían conocido cuando el doctor se encontraba en medio de su levantamiento armado para sacar a «Los Caballeros Templarios».Esthepania habría comenzado su relación con Juan Manuel cuando ella aún era menor de edad.Durante el documental «Tierra de cárteles», estrenado en enero del 2015, mostraría a Mireles con Valdés García arriba de una camioneta. El doctor en el asiento de copiloto y la joven en la parte de atrás, le pregunta si tiene algún compromiso, ella dice que no, entonces él le propone tener uno con él y la joven acepta.En el documental Estephania Valdés García tendría apenas 17 años de edad y Mireles se encontraba casado.En «Tierra de Cárteles» se muestra al exlíder autodefensa con su esposa y demás familia nadando en una alberca.En otra parte del documental, la entonces esposa del doctor, Ana Delia Valencia, asegura que la debilidad de este siempre han sido las mujeres.Estephania, de acuerdo con El Heraldo de México, es conductora de un programa de revista en un canal de televisión local en Morelia.José Manuel siempre hizo saber su enojo con los realizadores de «Tierra de cárteles» por haber difundido situaciones personales en un documental que sería únicamente para dar a conocer el movimiento de autodefensas.Mireles ha estado en el centro del escrutinio público tras hacer declaraciones sobre mujeres.Primero, cuando calificó de «pirujas» a las parejas de derechohabientes del ISSSTE, hecho por el cual pidió disculpas.Luego, llamó «nalguita» a una mujer que, según el subdelegado, había presionado a un dirigente sindical para obtener una plaza en el sistema de salud.Mireles se disculpó de nuevo y anunció tomaría un taller contra la discriminación hacia las mujeres.La opinión pública criticó que José Manuel Mireles no renunciara a su cargo tras sus palabras.La boda entre Estephania y Mireles ocurrió el pasado 28 de septiembre en el salón de eventos Camila’s, según detalló Reforma.Los padrinos de bodas del subdelegado del ISSSTE, según la invitación de la boda, fueron el ex diputado federal de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, junto con su esposa Ruth González Silva.El empresario hotelero Javier Bravo Barragán también fungió como padrino de bodas junto con Jimena Gutiérrez Montes.Los invitados pudieron degustar un menú que incluyó crema de queso, pechuga de pollo rellena bañada en crema de pimiento con una guarnición de papa asada, calabacita rellena de verduras, pastel y flan.