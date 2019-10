¿Quién está pagando por el muro fronterizo?

El veto del presidentea una medida bipartidista dedicada a anular la, que daba la facultad al mandatario de utilizar fondos de proyectos militares para la construcción del muro en la frontera con México, ha generado reacciones entre miembros de organizaciones proinmigrantes.Con la declaración de emergencia nacional, el presidente Trump puede, del presupuesto aprobado por el Congreso para, para la realización de su principal promesa de campaña, el “hermoso” muro en la frontera sur, tal como él mismo lo mencionó al asegurar que México lo pagaría.“Trump se burla de la Constitución, del Ejército, del Congreso y de la nación, con el fin de construir un costoso, ineficaz y ofensivo muro fronterizo. El país se opone a ello, la Cámara de Representantes y el Senado también, y un juez federal en Texas acaba de pronunciarse igualmente en contra. Pero Trump lo exige y la Corte Suprema lo respalda, dejando a nuestra separación constitucional de poderes en ruinas”, aseveró el director ejecutivo de America’s Voice, Frank Sharry.Durante su campaña del 2016, Trump prometió que México pagaría por el muro, recientemente se sugirió que los aliados europeos podían ser quienes costearan dicha construcción. Sin embargo, el activista aseguró que son losquienes“El Congreso no aprobó los fondos, sino que Trump los saqueó de gastos militares. Los miembros del Congreso de ambos partidos han rechazado la declaración de emergencia nacional del presidente, pero la Corte Suprema no. Y ahora, aunque algunos republicanos han defendido la Constitución y a nuestras familias militares, no ha sido una cantidad suficiente de ellos… En consecuencia, nuestra democracia sigue amenazada por un presidente que no respeta la ley y por un partido que se lo permite”, expresó Sharry.El activista indicó que Estados Unidos se encuentra en una “peligrosa encrucijada” debido a un presidente que se aferra al poder político en lugar de hacer respetar la Constitución.Desde el cierre de gobierno acontecido a principio de este año, el Congreso impusopara construir un muro fronterizo. Solamente habían acordado destinar presupuesto para la reparación y/o reconstrucción de la actual valla, situación que no es suficiente para el mandatario estadounidense.“Pero Trump no respeta ni la separación de poderes ni nuestras normas democráticas. Él piensa que está por encima de la ley y que puede gobernar como monarca. De tal modo quey da a la Corte Suprema luz verde para abusar del poder. Esta maniobra descarada compromete nuestra seguridad nacional para que Trump pueda promover sus perspectivas de reelección”, concluyó Sharry.