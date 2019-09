Quienes vandalizaron no son anarquistas, son conservadores: AMLO

"Ayer hubieron excesos, dicen algunos y respeto desde luego, es un punto de vista, que son anarquistas, no, el anarquismo es un movimiento muy profundo en ideales, productivo, propositivo, no es anarquismo lo de ayer () esa es una variante del conservadurismo, de tantas variantes que tiene, imagínense ¿cómo van a ser anarquistas los que destruyen una librería?, eso no tiene que ver nada con el movimiento de izquierda progresista", señaló en conferencia matutina.



El Presidente López Obrador calificó a los jóvenes que realizaron destrozos en la marcha de ayer por Ayotzinapa como conservadores, y no como anarquistas.Asimismo, señaló quenormalistas desaparecidos."Decirle a los que participan en estos actos que se portan mal, muy mal, que no tienen respaldo de los ciudadanos, que no son de izquierda, son conservadores, que perjudican el movimiento legítimo, justo, de los familiares de los jóvenes que quieren encontrar a los estudiantes desaparecidos".Durante la marcha por el quinto aniversario de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa Guerrero,en restaurante, bancos y hoteles a lo largo de Paseo de la Reforma y Avenida Juárez.El Mandatario aseguró que será lasobre los daños a establecimientos.Agregó que no se detuvo a quienes hicieron los destrozos para no caer en su provocación, pues lo que se pretendía era que el Gobierno actuara para acausarlo de represión."Lo tiene que ver la Ciudad y lo que corresponda a nosotros lo asumimos porque se tiene que actuar con prudencia para no caer en las provocaciones", comentó.