Quiere el PRD a Mireles fuera del ISSSTE en Michoacán

El Partido de la Revolución Democrática () exigió hoy la "destitución inmediata" decomo subdelegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Michoacán, luego de sus expresiones misóginas.En un comunicado, la Dirección Nacional Extraordinaria del PRD señaló que, en referencia a los calificativos de “pirujas” y "nalguitas" que ha expresado el exlíder de las llamadas autodefensas.El partido del sol azteca consideró que el presidenteno debe minimizar "las expresiones ofensivas y denigrantes" que hizo Mireles, pues se trata de un funcionario público con trato directo con los usuarios y debe estar al servicio de los derechohabientes.Estephany Santiago, Ángel Ávila, Fernando Belaunzarán, Karen Quiroga, Adriana Díaz, Camerino Márquez y Arturo Prida, integrantes de la Dirección Nacional Extraordinaria, cuestionaron que el mandatario no tome cartas en el asunto, cuando ha "presumido" que su gobierno vela por los derechos de todos.Destacaron que es la segunda vez que Mireles Valverde califica a las mujeres cony no ha pasado nada, pero ahora “exigimos acciones contundentes para frenar esto".Esta mañana en su conferencia, López Obrador señaló que si no existe una denuncia contra Mireles, no le solicitará la renuncia, pero le pidió que exprese una disculpa pública y se comprometa a evitar ese tipo de calificativos.