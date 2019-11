‘Rafa’ Balderrama recibió llamada de Valentín; ya había fallecido

compartió las experiencias paranormales que ha vivido durante su participación en el late night show SNSerio, y en particular lo que le pasó conRafa Balderrama relató que era muy amigo del, por lo que tenía guardado su número telefónico como 'Compa Vale'. Entonces le ocurrió algo inexplicable, recibe una llamada de su celular."Cuando desafortunadamente pasa el atentado en, yo lo tenía registrado en mi celular de la viborita como 'Compa Vale'. Así quedó. Pasa el tiempo y de repente así de la nada, ya Valentin fallecido, suena mi celular y decía 'Compa Vale'", relató.Los conductores del programa le preguntaron que si le cambiaron el chip o cuál era la explicación. Rafa Balderrama contestó que todavía no había chips, sino que se trataba de un celular de 'la viborita', un modelo antiguo de Nokia."Cuando veo su nombre y empieza a sonar el rington,yo dije qué pasó. Después me topo a su hermano el chico 'El Gallo Elizaldi' y le digo 'Oye, chico, es que pasó esto. ¿Dónde está el celular de Valentín o quién lo tiene?' Y me dice, mi mamá lo tiene resguardado".Posteriormentebuscó a la mamá de, y mencionó que ella se alegró al saber que no era la única que recibía señales de la presencia del cantante.Rafa Balderrama señaló que conoció a Valentín Elizalde antes de que fuera famoso, porque iba visitar muchos antros y lugares en Chihuahua.Los conductores también le preguntaron si la canción A mis enemigos estaba dedicada a algún grupo delictivo, algo que Rafa negó y dijo que Valentín Elizalde era un chavo que se divertía haciendo lo que hacía., nació en Navojoa, México, fue un cantante del género Regional Mexicano. Falleció el 25 de noviembre de 2006 en Reynosa.