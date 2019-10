Ramba, una elefanta rescatada de un circo, llega a un santuario en Brasil

Unaque pasó décadas actuando en circos sudamericanos comenzó una nueva vida en un, después de viajar miles de kilómetros en avión y camión desde un zoológico chileno.La tan esperada llegada de Ramba al Santuario de Elefantes de mil 133 hectáreas del estado de Mato Grosso (centro-oeste de Brasil) el viernes por la noche se transmitió en vivo en Facebook y se vio miles de veces.La elefanta, que se estima que tiene más de 52 años, estuvo enantes de ser rescatada por activistas en 2012.Fue luego mantenida en un, en el centro de Chile, mientras sus rescatistas le buscaban un nuevo hogar.Tuvo abscesos, problemas renales y hepáticos y fue trasladada en avión al aeropuerto internacional de Viracopos, cerca de Sao Paulo, el miércoles, un día antes de que hombres fuertemente armados invadieran la terminal de carga en un audaz atraco.Luego fue transportada por camión hacia el santuario de Chapada dos Guimaraes, el primero de su tipo en América Latina, inaugurado en 2016 con ayuda del Global Sanctuary for Elephants (GSE), basado en Estados Unidos.Ramba se une a otras dos elefantes asiáticas, Rana y Maia, también ex “artistas” de circo.Varios videos del viaje por carretera de Ramba en Brasil fueron publicados en Internet.Uno de ellos la muestra comiendo sandías en una caja de metal en la parte trasera de un camión.Ramba estuvo acompañada por el jefe del GSE, Scott Blais, así como por un veterinario, voluntarios y agentes de la policía federal brasileña.“Ramba necesita un lugar tranquilo, donde se sienta segura y no sea exhibida, donde esté rodeada de otros animales de su clase que realmente la entiendan y puedan ayudarla a abrir su corazón por completo”, dijo Blais en un comunicado. “Necesita un refugio”.