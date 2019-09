Raphael ‘Enraphaeliza’ lo urbano

Ciudad de México.- Como cuenta su canción Digan lo que Digan, Raphael deja entrever que coqueteará con algún ritmo urbano o latino en la música que está preparando.



Eso sí, sentencia que no será él quien se acople a las tendencias musicales en boga, sino que las adaptará a su estilo, es decir, las “enraphaelizará”.



“Lo que pasa es que los tiempos cambian y hay que vestirnos con diferente traje. Es maravilloso esto de poder avanzar haciendo cosas nuevas. En cuanto a las canciones que se hacen ahora, hay que ser prudentes y que lo disfruten los que les guste, y los demás, vamos a esperar a que eso nos cale a nosotros.



“O de pronto puedo saltar cantando algo que la gente puede pensar que no puedo cantar y resulta que sí. Lo que puede pasar es que no me guste a mí, pero quizá con el tiempo lo vaya ‘enraphaelizando’ y puede que salga”, compartió, en entrevista telefónica.

El Divo de Linares apela a su prudencia y no revela ni da detalles de lo que trae entre manos porque todavía está en planes.



Lo que sí asegura es que sea cual sea el sonido que presente y cante, lo que le interesa es el mensaje de los temas.



“Se puede hacer de todo, pero hacerlo bien. Y las letras tienen que ser buenas. Importa que haya ritmos exóticos, pero las letras tienen que ser buenas y escuchables”, agregó.

No es la primera vez que el artista hace algo fuera de lo acostumbrado, pues en alguna ocasión produjo material con tintes electrónicos, y su más reciente producción, REsinphónico, es una mezcla entre lo clásico y lo contemporáneo.



“He ido por delante, no sé por qué o cuál es la razón, pero cuando termino una cosa y veo el resultado, empiezo a pensar en otra que avance más todavía. Siempre me ha preocupado eso.



“Creo que es bueno porque no me paro a pensar ‘qué bien ha salido esto’, sino que enseguida me pongo a pensar qué puedo mejorar”, dijo el cantante.



Porque a sus 76 años, el intérprete de Mi Gran Noche y Como Yo te Amo no es ajeno a la modernidad, de hecho, considera las redes sociales un medio para atraer seguidores.

“Haciéndolo todo con calma se puede hacer de todo. No puedo estar todo el día ni decir todas las cosas ni adelantar cosas que a lo mejor luego no suceden. Hay que tener cuidado.



“Creo que el público tiene derecho a mantenerse en una relación contigo aunque sea en la nube. Es un placer poder dar los buenos días a todos lo que van a verme, y a los que no van, también, porque siempre tengo la esperanza de que algún día irán, y se quedarán”.



Como parte de la gira de promoción de REsinphónico, Raphael volverá a México para una serie de presentaciones, entre ellas, la del 28 de febrero en el Auditorio Nacional, el 5 de marzo en el Auditorio Citibanamex, en Monterrey, y el 7 de ese mes en el Auditorio Telmex, en Guadalajara.



“Estoy feliz de poder estar de nuevo en mi México de toda la vida yendo con este bombazo, el sinfónico. Sé que a la gente le va a gustar muchísimo, y, sobre todo, le va a encantar verme a la gente, lo sé. Estoy deseando que llegue febrero y poder hacerlo”.