Raptan y abusan de bebé de 6 meses; hallan su cadáver en el río

Unde nacidopor un sujeto en la localidad de San Marcos en Guatemala.La madre del agraviado indicó para Primer Impacto: “Estaba cocinando y mi bebé estaba durmiendo en la cama. Lo dejé tranquilo y luego fui a verlo y ya no estaba. Pensé que mis cuñadas se lo habían llevado”.La mujer le. Las personas que lo ayudaron lograron hallar la ropa del niño cerca de un cementerio.Las primeras versiones indicaron quede la señora, agarró al bebé y lo raptó.con signos de haber sido asfixiado y violado.“El hombre le quitó su pantalón y lo dejó casi en la entrada de la casa”, indicó la mujer.“Nos llegaron a informar de la desaparición de un bebé y salimos para poder ubicarlo. Los vecinos lograron hallarlo y cuando vimos los signos vitales, estaba muerto”, señaló una de las autoridades para Chapin TV en Guatemala.El padre del bebé, Roberto González, se manifestó por este fatídico hecho y expresó: “Esa persona no tiene corazón. Hizo algo que no debió hacerle a un niño inocente”.Al ver las cámaras de seguridad de esta zona de Guatemala, las autoridades lograron ubicar al presunto responsable del asesinado. La comunidad de San Marcos indicó que