RDC introducirá una nueva vacuna contra el ébola

"Las autoridades de RDC, al decidir desplegar la segunda vacuna experimental (...), han demostrado una vez más su liderazgo y determinación para poner fin a esta epidemia lo antes posible", destacó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, citado en el comunicado.

Las autoridades de laintroducirán a mediados de octubre una segunda, que ha matado a más de 2 mil personas en ese país africano.El anuncio este lunes de lacoincide con las críticas dea esta organización internacional, que según la oenegé estaría "racionando" la primera vacuna disponible contra la enfermedad en el país africano."Las autoridades sanitarias de la RDC anunciaron su intención de introducir una segundacontra el ébola, fabricada por Johnson & Johnson a partir de mediados de octubre", indicó la OMS en un comunicado.La agencia especializada de la ONU afirmó que la vacuna será administrada a poblaciones de riesgo en regiones donde no hay transmisión activa del virus Ébola.La décima epidemia en el país de esta enfermedad, declarada el 1 de agosto de 2018, dejó hasta ahoraEn julio pasado, la OMS elevó la amenaza del ébola al rango de "emergencia de salud pública de alcance internacional".Hasta ahora, la RDC solo había utilizado la vacuna experimental fabricada por Merck, considerada "muy eficaz y segura" por la OMS.El exministro de Sanidad congoleño,, renunció el pasado 22 de julio, denunciando intentos de introducir una segunda vacuna "por actores que han demostrado una clara falta de ética".El exministro fue luego acusado deasignados a la lucha contra el Ébola, y puesto bajo arresto domiciliario en Kinshasa.Hasta la fecha, más de 223.000 personas han recibido esa vacuna durante la epidemia actual. Continuará siendo administrada en todas las personas con riesgo elevado de infección de Ébola, incluidas las que han estado en contacto con una persona que ha sido confirmada como infectada.Los contactos de contactos de personas infectadas por el virus también son vacunados, según el llamado principio de "vacunación en anillo", detalló la OMS.En mayo, el Grupo Estratégico Consultivo de Expertos de la OMS publicó nuevas recomendaciones para hacer frente a las dificultades relacionadas con la vacunación contra el Ébola en RDC, sugiriendo en particular introducir la vacuna desarrollada porEl laboratorio belga, filial de la compañía estadounidense Johnson & Johnson, declaró entonces a la prensa belga que estaba listo para enviar dosis de vacuna en grandes cantidades.La epidemia actual es la segunda más importante en la historia de la enfermedad del virus del Ébola, después de la que causó la muerte de casi 11.000 personas en tres países del oeste de África (Guinea, Liberia, Sierra Leona) entre 2013 y 2014.La fiebre hemorrágica del Ébola, altamente contagiosa, provoca la muerte de entre el 25% y el 90% de los enfermos, según la OMS.El virus se transmite por contacto directo con la sangre, las secreciones corporales (sudor, heces, etc.), por vía sexual y por la manipulación sin precaución de cadáveres contaminados.