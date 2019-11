Reactivan a Julio César Chávez Jr.

“Un triunfo será un paso más rumbo al título mundial y no dejaré que nadie se interponga en mi camino”, detalló Chávez Jr durante la presentación.

El hijo de la leyendavolverá a la actividad el 20 de diciembre ante el estadounidenseen la ciudad Phoenix, Arizona, en la división de peso Supermediano.Ayer se anunció la pelea, la cual se realizará en la Talking Stick Resort Arena de Phoenix, en la que Jacobs comenzará su camino rumbo a un segundo título mundial y ante el hijo del legendario JC Chávez. Con récord de 51-3-1, 33 por la vía del nocaut, Chávez Jr. volverá a la actividad profesional prácticamente luego de más de dos años y medio.“Sé que Jacobs es un ex campeón mundial y un peleador muy fuerte, con habilidades. Esos son los boxeadores que sacan lo mejor de mí, he estado trabajando duro en el gimnasio y no puedo esperar que vean lo que he trabajado”, abundó.Aunque enfrentó al colombiano Evert Bravo el pasado 10 de agosto en San Juan de Los Lagos, Jalisco, esa pelea solo duró un round para el triunfo del mexicano, que había peleado antes el 6 de mayo de 2017, cuando perdió con Saúl “Canelo” Álvarez.