Recaudan en Arizona casi 150 mil dólares para familiares de los LeBarón

Una madre de Arizona ha recaudado casi 150 mil dólares en apoyo a los familiares de los Langford, Miller y LeBarón y Woolle, que fueron emboscadas el lunes en la zona fronteriza cercana a Sonora (México), en un ataque que se saldó con nueve muertes, seis de ellas niños.La página GoFundMe dedicada a cubrir gastos funerarios, médicos y psicológicos de la familia afectada, ha recibido más de 2.000 donaciones y hasta este jueves había recaudado 147.214 dólares de los 500.000 fijados como meta.Michelle Rigby, la mujer que ha tomado la iniciativa, vive en Gilbert (Arizona) y es vecina de uno de los familiares de las víctimas.Debido al impacto que le provocó la tragedia decidió organizar la cuenta para ayudar a los huérfanos y a los padres que perdieron a sus esposas."La razón por la que empecé esta campaña de GoFundMe es ayudar a aliviar la carga financiera de funerales, gastos de viaje y las facturas médicas. Pero sobre todo para ayudar a los niños que fueron testigos de un evento tan horrible; sé que van a necesitar ayuda y por eso lo hago", relató mediante sus redes sociales.El pasado lunes, tres camionetas con mujeres y niños de las familias Langford, Miller, LeBarón y Woolle fueron atacadas mientras se trasladaban desde Bavispe (estado de Sonora) hacia Janus (estado de Chihuahua), regiones fronterizas con Estados Unidos, probablemente al ser confundidos por una banda de narcotraficantes.Con fusiles de alto calibre, los atacantes, que el Gobierno mexicano sospecha pertenecen al cártel La Línea, arremetieron a balazos contra las camionetas, a pesar de los gritos de terror de las madres, que no lograron proteger a sus hijos.Cinco menores que lograron salvar la vida fueron trasladados a un hospital en Arizona, donde algunos se encuentran en estado estable y otros han sido dados de alta."Vi ese video y recuerdo haber pensado que no podía creer lo que estaba viendo, no hay forma de que esto sea real", dijo Rigby al observar por primera vez el video de la camioneta con las familias carbonizadas.Rigby, madre de seis hijos, era cercana a sus vecinos, los Langfords, que provienen de la comunidad rural mexicana La Mora.Las donaciones de la cuenta, que fue abierta hace dos días, van desde los 10 dólares hasta los 5.000, y los mensajes de aliento son diversos y enfocados en desearles resignación y una pronta recuperación.Crys Solano, un donante, escribió que decidió ayudarlos porque recientemente acaba de ser padre y los eventos trágicos lo conmovieron "sobremanera".Las tres madres y los seis niños asesinados fueron enterrados este jueves en México, en medio de un impresionante dispositivo de seguridad. EFE