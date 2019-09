Rechaza ‘El Menchito’ ser heredero del CJNG

“Por último refiere el quejoso que conforme a su acta de nacimiento, la cual fue admitida y ofrecida en el procedimiento, se advierte que no es hijo de (Nemesio Oseguera) como lo señaló en su declaración (un agente norteamericana y testigos).

, considerado el operador financiero delpresentó ayer dictámenes periciales y un acta de nacimiento para demostrar que no es el hijo del capoy que él no es buscado por la embajada estadunidense, con lo que busca evitar su extradición al Distrito de Columbia, en Washington.publicó que Oseguera González está a punto de ser, luego de que un Tribunal Colegiado en el estado de Oaxaca ratificó la sentencia de una juez que rechazó concederle un amparo contra su entrega.De acuerdo con la sentencia dictada por, juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca y confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo, se establece que Rubén Oseguera también argumentó que no es la persona que aparece en las fotografías que presentó la embajada de Estados Unidos en México para pedir su extradición.Rubén Oseguera, quien es identificado por el gobierno federal cono el número dos del, presentó un acta de nacimiento que acredita que nació el 14 de febrero de 1990 en la ciudad norteamericana de San Francisco, California, y que es hijo de padres mexicanos.Las autoridades ya habían dado a conocer que el requerido tiene“Tal afirmación no resulta un obstáculo para establecer que no se trata de la persona reclamada por el Estado requirente…Máxime si se toma en cuenta la existencia de diversos elementos de convicción que corroboran que se trata de la misma persona, como lo son las fotografías que existen en el expediente de extradición respecto del quejoso; así como el dictamen en identificación fisonómica emitido por el perito de la Fiscalía. Así, al resultar infundados los motivos de disenso esgrimidos por el quejoso, procede negar el amparo”, indica la sentencia de la juez.El Menchito entregó como prueba una pericial médico forense en materia de antropometría e identificación de persona, y en materia dea cargo de un perito particular, la cual fue admitida el 24 de julio de 2017, y desahogada el 6 de julio de 2018.El perito particular determinó que las imágenes digitales de la petición formal de extradición eran deficientes técnicamente para realizar un estudio comparativo de los rasgos faciales entre las mismas y las tomadas a Rubén Oseguera cuando se encontraba interno en el penal federal número 13 en“En el desahogo de la pericial en ningún momento se realizaron los procedimientos técnicos científicos sistematizados que permitieran aportar elementos para comprobar los caracteres que individualizan a una persona y que la hacen diferente de otra al no haberse basado en los principios de intercambio, de correspondencia, de reconstrucción y de probabilidad, por lo que efectivamente carece de valor probatorio”, indica el fallo de la juzgadora.Por su parte, labrindó como prueba la pericial en materia de identificación fisionómica, en el que en su dictamen de 15 de mayo de 2018, concluyó que al analizar los rasgos fisionómicos, insertos en las fotografías a comparar, se determinó que sí existe correspondencia dimensional, cromática y morfológica de las características faciales, entre las personas que aparecen en la fotografía y con el reo interno en ese momento en el penal que se localiza en el municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca.Actualmente, Oseguera González se encuentra en el penal federal de Hermosillo, Sonora, al cual fue trasladado la semana pasada, después de permanecer casi dos meses en el penal federal de Chiapas.