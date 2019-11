Rechaza EU ganado de Sinaloa

Ciudad de México.- El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) quitó desde el 28 de octubre el estatus sanitario que le permitía a Sinaloa exportar ganado en pie a ese país por registrar una mayor incidencia de tuberculosis bovina.



Actores del sector señalan que esta medida no afectará en la exportación de productos cárnicos del estado o del país, dado que aplica solo para la exportación de ganado en pie y esta no es una actividad primordial para Sinaloa.



Sin embargo, sí es una situación que tiene preocupados a los engordadores de ganado de la entidad.



En el oficio de notificación, el USDA dijo que se retiró el estatus sanitario porque el Gobierno del Estado no cumplió las recomendaciones que desde 2015 emitió su personal de Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS en inglés).



Sinaloa solo atendió la mitad de un total de 22 recomendaciones críticas emitidas por APHIS y tampoco se completaron al 100% otras medidas para prevenir la propagación de la infección.