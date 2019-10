Prestaba a la Narro empresa ‘usurera’: rector

“Nosotros creemos que el trasfondo de esta huelga es que al sindicato se le suspendió un sistema de prestamos tipo usura que manejaba. Se suspendió el pago, el descuento vía nómina a los trabajadores de ese tipo de préstamo, hasta que ellos no comprueben que han cumplido con los requerimientos fiscales”, sostiene.



El rector de la UAAAN, Mario Vázquez Badillo, atribuyó el emplazamiento a huelga por parte del sindicato a una venganza, debido a la suspensión de pagos vía nómina a una empresa de préstamos que no estaba dada de alta en Hacienda, y que calificó como usurera.Fue el 1 de julio cuando Rectoría suspendió los descuentos que se hacían a través de la nómina, argumentando que la empresa no estaba constituida legalmente y operaba a través del sindicato desde 1998 .“Es como una empresa fantasma, y esto lo han hecho desde 1998, y ahora que llegamos nosotros a la Dirección tomamos la decisión de suspenderlo, porque es un descuento ilegal”, señala.El Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro solicitó un emplazamiento a huelga, el cual le fue concedido por la Junta de Conciliación y Arbitraje para el próximo 20 de octubre.Gustavo Lara Sánchez, líder del Sutuuuan, niega que sean falsos los documentos que presentó para emplazar a huelga a la Universidad Autónoma Antonio Narro. Retó al rector, Mario Vázquez Badillo, a probar sus dichos y aseguró que son cinco las cláusulas que se violaron del contrato colectivo, razón por la que están emplazando a una huelga. “Yo jamás he falsificado ni voy a falsificar, y no es mi estilo, como algunos de sus funcionarios, que yo sí tengo pruebas. Le quiero dejar bien claro que es mentira lo que dice”, indicó Lara, quien pidió al rector sentarse a negociar por el bien de la Universidad. (Jesús Castro)