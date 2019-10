Rechaza transplante de hígado porque era de una mujer

El intento de compra ilegal de un hígado en Valencia por parte de un acaudalado alcalde libanés ha destapado no sólo una práctica penada sino también toda una cadena de favores en las que no había pudor y se continuaba por el sendero al margen de la ley.Además, también ha dejado patente que para la trama -compuesta por el enfermo y cuatro familiares afincados en Alicante- el dinero no era nunca un problema. A parte de sufragar todas las pruebas médicas de los candidatos también lo usaron para ofrecer otro tipo de negocios, también ilegales, a al menos una mujer que se interesó por la cuantía que ofrecían por donar parte de su hígado.El caso de una candidata -todos a los que se ofrecía 40 mil euros a cambio de un trozo del órgano que necesitaba el político eran personas sin recursos- refleja la falta de escrúpulos de las personas que hicieron el cásting.Al parecer, la mujer resultó apta. Su hígado era compatible con el de Al Kharayeb pero sin embargo, sus familiares la descartaron porque preferían un hombre. No obstante, le agradecieron su participación ofreciéndole 10 mil euros a cambio de un matrimonio de conveniencia con un hombre libanés.Se trata de los contornos del segundo caso, el del tráfico de órganos, que se juzga en España. La Audiencia Provincial de Valencia acaba de condenar a Al Kharayeb, un alcalde libanés, a su hijo y a otros tres familiares por un delito de trasplante de órganos. El político, enfermo de cirrosis, quería reclutar en España a gente sin recursos y ofrecía 40 mil euros para recibir el órgano. La maquinaria estaba en marcha hasta que la Policía de Valencia tuvo conocimiento de ella y fue entonces cuando se frenó.