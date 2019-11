Rechazan a gemelos en guardería por tener dos papás

Suiza.- Aunque el mundo va avanzando poco a poco en materia de derechos para la comunidad LGBT+, aún hay muchas personas que no acaban de entenderlo... incluso en países que parecen más avanzados.



Tal es el caso de Stefan y Rosha, una pareja en Suiza que fue víctima de un terrible acto de discriminación cuando intentaron inscribir a sus gemelos Rafael y Rahul en una guardería en Lenzburg.



El argumento de las autoridades del lugar que el que dos hombres estén a cargo de la crianza de los niños "no es normal ni natural", según reportó Stefan al medio 20 Minutes.



“Dijo que los niños pueden ser muy malos, y por eso no quería dar la bienvenida a los hijos de una pareja gay...Esperamos que ninguna otra pareja gay o lesbiana tenga que enfrentar lo que nosotros."



Legalmente, no hay mucho que Stefan y su esposo puedan hacer, pues la guardería es particular, por lo que no recibe recursos públicos y no está sujeta a las leyes de inclusión de diversidad sexual.



Sin embargo, al enterarse de su caso, varios activistas convocaron a parejas lgbt a besarse enfrente del establecimiento para protestar contra esta demostración de intolerancia y discriminación.