Rechazan cuentas públicas de Peña Nieto

Ciudad de México.- La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados rechazó las cuentas públicas de los ejercicios fiscales 2015 y 2017, ambas correspondientes al sexenio de Enrique Peña Nieto.



Con el voto en contra del PRI, el órgano legislativo, presidido por el morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, consideró que en ambos años hubo ejercicio discrecional de los recursos y la gestión financiera no se ajustó a los criterios señalados por el Presupuesto de Egresos de la Federación.



Con las cuentas públicas de 2015 y 2017 suman tres las rechazadas por la Comisión. El año pasado, no avalaron la correspondiente a 2016.



Respecto a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2015, la Comisión señaló que el Ejecutivo ejerció ampliaciones netas por 22 mil 570 millones de pesos, mientras que al 31 de enero la deuda bruta del Gobierno federal ascendió a más de 5 billones 074 mil millones de pesos, es decir, 527 mil 403 millones de pesos más que en 2014.



A pesar de estos recursos adicionales, indicó, no se cumplieron los objetivos de la política de gasto, ni los avances en el cumplimiento de los objetivos de los programas sociales. Además, agregó, éstos tuvieron un impacto social marginal.



"No existen elementos suficientes para aprobar las Cuenta Pública objeto del presente decreto", establece el dictamen aprobado por mayoría.



"De forma reiterada, se presentaron fallas en el cumplimiento del marco regulatorio de los ramos generales 23 y 33, siendo la falla más recurrente la orientación del gasto a rubros no contemplados en la normatividad aplicable", agrega.



Sobre la Cuenta de la Hacienda Pública 2017, la Comisión determinó que el mayor número de irregularidades se concentró en el rubro de gasto federalizado. Los más observados fueron Michoacán, Estado de México, Veracruz, Guerrero y Chiapas.



Al corte del mes de mayo, señaló, hay un monto de 80 mil 577 millones de pesos que requieren ser recuperados o aclarados.



Ante ello, la Comisión instaló una mesa de trabajo que coordinarán las comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Presupuesto y Cuenta Pública.



El objetivo, explicó Ramírez Cuéllar, es que ambas comisiones coadyuven en los procesos de investigación y, en su caso, sanción de los funcionarios que incurrieron en las irregularidades detectadas.



La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobó también sostener una reunión de trabajo con la Subsecretaria de Hacienda, Victoria Rodríguez Ceja el próximo 5 de noviembre a las 12:00 horas en el marco de la discusión del presupuesto 2020.