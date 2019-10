Rechazan en Tanzania matrimonio infantil

Tanzania.- El Tribunal de Apelaciones de Tanzania falló este día contra una ley que permitía el matrimonio infantil y ordenó al gobierno elevar a 18 años la edad mínima para casarse.



El tribunal rechazó una apelación del Ejecutivo, que reclamaba que la ley se mantuviera en pie, y recalcó que el matrimonio entre personas menores de 18 años es anticonstitucional. La polémica legislación permitía a las familias casar a sus hijas a partir de los 15 años.



En 2017 el Supremo de Tanzania se pronunció contra varias cláusulas del Acta de Matrimonio, que permitía a las niñas casarse a partir de los 14 años y a los niños a partir de los 18, tras ordenar que el acto era ilegal.



Sin embargo, el fiscal general presentó a petición del Gobierno una apelación, lo que provocó críticas por parte de numerosas organizaciones de Derechos Humanos nacionales e internacionales, informó el diario local "The Citizen".



Según datos de la campaña 'Niñas, no novias', 31 por ciento de las menores de Tanzania se casan antes de cumplir los 18 años y cinco por ciento lo hacen antes de tener 15 años. Las cifras superan el 50 por ciento en Shinyanga (59 por ciento), Tabora (58 por ciento) y Mara (55 por ciento).



El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) afirmó en un informe que el número de niñas casadas en Tanzania sitúa al país en el lugar 11 a nivel mundial, con un total de 779 mil.



De acuerdo con el documento, el matrimonio infantil despoja a las niñas de su infancia, y pone su vida y su salud en peligro. Las niñas que contraen matrimonio antes de cumplir los 18 años corren un mayor riesgo de sufrir violencia doméstica y tienen menos probabilidades de seguir asistiendo a la escuela.



Sus expectativas económicas y de salud son peores que las de las niñas que no se casan, lo que a la larga se transmite a sus propios hijos y socava aún más la capacidad de un país para proporcionar servicios de salud y educativos de calidad.



La organización del sistema de Naciones Unidas sostiene asimismo en su estudio que el matrimonio infantil no sólo repercute negativamente en la salud, el futuro y la familia de una niña, sino que también impone unos costos económicos sustanciales a escala nacional, con importantes consecuencias para el desarrollo y la prosperidad.