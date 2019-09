Rechazan escuelas a niños con autismo en Coahuila

Saltillo, Coah.- Niños con autismo fueron rechazados en planteles escolares pese a que sus padres realizaron el trámite en tiempo y forma ante la SEP para obtener un lugar dentro del sistema público.



Directivos o docentes observan que los alumnos son “complicados” y no los aceptan pese a que su nivel cognitivo es elevado, denunció Andrea Rueda, vicepresidenta de la asociación Familias Unidas por el Autismo.



“Hay quienes hicieron el procedimiento como lo solicitó la Secretaría, pero una vez llegando a la escuela se les notificó a los padres que debían buscar otra escuela, no procedió en el departamento Jurídico, porque no se negó el acceso a la educación pero, ir de escuela en escuela también es un rechazo”, comentó.



Señaló que las principales justificaciones es no contar con la infraestructura que se requiere o la capacitación de docentes necesaria, cuando en realidad no se requiere de nada dentro de los salones ni un trato especial sino la inclusión y comprensión de que los niños solo buscan su espacio junto al resto de los menores.



Sin embargo, hay decenas de padres buscando una escuela, pues no todos tienen la posibilidad de ingresar a sus hijos con autismo a un colegio, aunque hay casos de que tampoco quieren admitirlos o a mitad de ciclo les piden a los padres darlos de baja.