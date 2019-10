Rechazan licencia ‘única’ de Rosario Robles

Ciudad de México.- La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México rechazó que haya confirmado la autenticidad de la licencia de Rosario Robles, como presumió su defensa.



La dependencia a cargo de Andrés Lajous, precisó que solo hizo de conocimiento de los solicitantes la existencia de los expedientes de trámite de licencia.



Pero rechazó que ello sea una confirmación de que sea un documento que pueda servir como prueba en el caso.



"Es totalmente falso que la Semovi haya confirmado la autenticidad de la licencia con folio R13117403 con domicilio en Coyoacán, como lo afirma el comunicado del Bufete de Abogados", indicó la Secretaría.



La Semovi añadió que no cuenta con elementos de certeza para afirmar que la interesada acudió a realizar los trámites de manera personal, como se especifica en la ley.



Explicó que los expedientes que soportan los trámites no permiten corroborar que Robles asistió a hacerlo de manera personal, pues las firmas en ambas licencias son distintas a la contenida en su credencial de elector y las huellas digitales en ambas licencias son ininteligibles.



"Las certificaciones entregadas corresponden a la existencia de los dos expedientes y el estatus que guarda cada uno de ellos", se destacó.



Este lunes, los abogados anunciaron que buscarán revertir la prisión preventiva dictada a la exsecretaria.



CANDADO



Las Comisiones Unidas de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados, aprobaron la Ley de Austeridad Republicana, devuelta por el Senado para establecer una restricción de 10 años a exfuncionarios para emplearse en la iniciativa privada.



El dictamen logró 47 votos a favor, 13 en contra y 2 abstenciones pese a que legisladores de Oposición advirtieron un exceso en dicho candado.



Fernando Galindo, del PRI, señaló que para su partido lo único bueno es el nombre de Ley de Austeridad.



"Prohibir que un funcionario público pueda trabajar en algún sector hasta después de 10 años de haber trabajado es una aberración, lo que van a tener es servidores públicos de muy mala calidad”.



Fabiola Loya, de Movimiento Ciudadano, advirtió que es un exceso poner en la ley que los servidores públicos no puedan trabajar en la iniciativa privada durante 10 años luego de dejar el cargo.



"Esta minuta da pasos para atrás y no abona a una equidad, respeto a los derechos de las personas, y no abona a la transparencia y rendición de cuentas", aseguró al dar a conocer su voto en abstención.