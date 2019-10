Rechazan pedido de Johnson de tratar nuevamente el Brexit

"La moción no será debatida", anunció Bercow por considerar que sería "repetitivo" respecto al sábado.



Iain Duncan Smith, del Partido Conservador británico, llega a Downing Street, en Londres, el 21 de octubre de 2019

"Si no salimos (de la UE) será porque el parlamento impide al gobierno hacer aquello a lo que se comprometió", denunció la ministra de Comercio, Liz Truss, considerando que la única solución sería organizar elecciones legislativas anticipadas.



"Si ese optimismo resulta ser prematuro es otra cuestión, solo lo sabremos con el tiempo", agregó.



El primer ministro británico, determinado a sacar al Reino Unido de la UE a final de mes pese a los obstáculos,el acuerdo de Brexit, pero volverá a la carga.Apoyándose en una convención parlamentaria por la cual un mismo texto no puede ser debatido varias veces sin modificación, el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, rechazó el voto solicitado por el gobierno.Tras volver triunfante de Bruselas con un nuevo acuerdo que parecía imposible, Johnson había convocado al parlamento por primera vez en fin de semana desde la guerra de las Malvinas en 1982.Confiaba en lograr la aprobación denegada tres veces a su predecesora Theresa May, pero solo consiguió que los diputados pospusieran su decisión hasta que se adopte la legislación necesaria para implementar el divorcio.Esto lo obligó, muy a su pesar, a pedir a la UE un nuevo aplazamiento de la fecha del Brexit, inicialmente prevista para el pasado marzo pero retrasada dos veces, actualmente al 31 de octubre.Por imposición legal Johnson envió una carta a Bruselas con dicha petición, pero no la firmó y la acompañó de una segunda misiva, esta firmada, en la que consideraba que sería una mala idea.Con esta maniobra busca minimizar el daño político de saltarse su promesa, por temor a que le pase factura en unas próximas elecciones anticipadas.Pero el ministro del Brexit, Stephen Barclay, afirmó ante el parlamento que Bruselas "aceptó la petición como válida e indicó que está considerándola y consultado a los países miembros".Mientras tanto, un tribunal escocés, que interviene a iniciativa de un grupo de activistas antibrexit, decidió el lunes seguir vigilando e intervenir si Johnson intenta rechazar una eventual prórroga ofrecida por la UE.Tras la decisión de Bercow, el gobierno anunció que presentaría a última hora del día la legislación para implementar el acuerdo.Esta empezará a ser debatida el martes y, con el objetivo de aprobarla antes de final de mes, el ejecutivo podría convocar una semana de sesiones parlamentarias por la noche y en fin de semana.Su aprobación no será sin embargo tarea fácil. Johnson perdió la mayoría en septiembre tras la rebelión de 21 diputados conservadores y tampoco tiene el apoyo de su socio clave, el pequeño partido unionista norirlandés DUP, contrario al estatus excepcional que el acuerdo otorga a la provincia británica de Irlanda del Norte.El ejecutivo confía en reunir el respaldo necesario para sacar al país de la UE a final de mes y cumplir con el resultado del referéndum de 2016 en que 52% de británicos votó por el Brexit.Pero la oposición contraatacará con un alud de enmiendas que irán desde la convocatoria de un segundo referéndum hasta la exigencia de una unión aduanera con la UE.Estas enmiendas podrían "aniquilar" el acuerdo cerrado con Bruselas, señalaba el lunes el diario conservador The Times.Si el acuerdo de divorcio no es ratificado en los próximos diez días, el futuro del país estará en manos de los otros 27 miembros del bloque.El ministro alemán de Relaciones Exteriores, Heiko Maas, consideró el lunes posible "una corta postergación técnica" del Brexit si el gobierno británico necesita más tiempo. Si no, deberían optar por una prórroga de tres meses que despierta poco interés en el bloque.Por su parte, los mercados anticipaban un escenario "en que el acuerdo se apruebe esta semana y luego haya una pequeña prórroga para aprobar la legislación necesaria", explicó a la AFP Michael Hewson, analista de CMC Markets, mientras la libra esterlina alcanzaba su máximo nivel en cinco meses, superando 1,30 dólares.