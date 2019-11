Recibe AMLO a Urquidy, pitcher de Astros

“Tremendo pitcher mexicano de Mazatlán, Sinaloa, estuvo en la Serie Mundial con Astros. Es el segundo pitcher mexicano después de Valenzuela que gana un juego de Serie Mundial. Me da mucho gusto que esté de visita en homenaje a este tremendo pelotero que con esfuerzo y mucho sacrificio, con el apoyo de su familia salió adelante”, dijo el Mandatario en la reunión, según un video que colocó en sus redes sociales.



“Muy contento de estar aquí con usted y muy agradecido por los detalles, como dice usted estamos aquí para apoyar el deporte a través de niños, a salir adelante y poco a poco tratar de ser profesionales siempre”, afirmó el lanzador mexicano.

El presidenterecibió enal pitcher de los Astros,quien hace unos días se convirtió en el segundo mexicano en la historia que gana un juego de Serie Mundial.“Está en Astros, pronostiqué que Astros iba a ser campeón de la Serie Mundial, no fue así, quedó muy cerca, muy cerca, así es el beisbol, como la buena política, no siempre se gana, lo importante es seguir adelante, no rendirse y ser cada vez mejor, más profesional”.Urquidy llevó al Mandatario una de sus camisolas y López Obrador le presumió en su oficina del Palacio que contaba con una de Yadier Molina, pelotero puertorriqueño de los Cardenales de San Luis, equipo al cual le va.Además, el Presidente mostró pelotas de beisbol autografiadas por los exbeisbolistas Hank Aaron y Pete Rose, y otra más firmada por el Papa Francisco.El lanzador sinaloense abrió por los Astros el juego 4 de la Serie Mundial, que ganaron 8-1 a los Nacionales de Washington, aunque al final el equipo de la capital estadunidense se llevó el Clásico de Otoño.En dicho juego, tiró 5 entradas completas, en las que recibió solo 2 hits, ponchó a 4 bateadores y no dio ni una base por bolas.“Me fue muy bien, estaba un poco nervioso pero se me fue pasando en el transcurso del juego”, recordó Urquidy ante el Ejecutivo federal.