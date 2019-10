Reciben hoy “A’s” a los Yankees

Acuña, Coah.- Los actuales campeones de la Liga Otoñal de Béisbol Amateur del Norte de Coahuila (LOBANC), Atléticos de Acuña, se presentarán hoy en casa para recibir la visita de los Yankees de Allende dentro de las acciones de la jornada 5 en la campaña 2019-20.



El parque deportivo Continental a partir de las 11:00 de la mañana será escenario de una doble cartelera en la que los locales saltan como amplios favoritos para sacar buenos resultados.



Sin embargo, no deberán de confiarse ya que enfrente tendrán a unos Yankees que se encuentran debutando en esta liga, que han arrancado mal pero se encuentran trabajando lo mayor posible para mejorar.



La “ola verde” llega a estos duelos con marca de 6-2 en la cima del standing compartiendo esa posición con otro par de novenas. Por su parte, la visita llega con un récord inverso de 2 triunfos y seis descalabros.



Los posibles abridores por parte de los locales son Aldo Rodríguez para el primer encuentro y Wilmar Ortega en el vespertino.



La directiva encabezada por Guillermo Arzola mantiene abierta la invitación a todo el público en general para que acudan al parque de pelota a apoyar a un equipo que busca refrendar el título conseguido la campaña anterior.





SERIES PARA HOY



LOCAL VISITA



Atléticos Yankees



Osos Zaragoza



Indios Los Six



Agricultores Cómicos



Traileros Laguneros





EMOTIVO FINAL



» Muy emotivo fue el final de este partido ya que tras el silbatazo todos los asistentes acudieron a abrazar a Miguel Flores, pequeñín con síndrome Down que debutó con el equipo de Blue Line.