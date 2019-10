Reconoce alcalde trabajo de “Colectivo Tomate”

Piedras Negras, Coah.- Tras llevarse a cabo una conferencia de prensa al medio día de este miércoles con integrantes del “Colectivo Tomate”, encargados de realizar 42 murales en el centro histórico de Piedras Negras, el alcalde Claudio Bres resaltó que está por concluir la primer etapa de este proyecto por lo que invitó no solo a los nigropetenses a admirar este arte, sino también a los vecinos de Eagle Pass y la región.



“Creo que el esfuerzo de Colectivo Tomate y todos estos artistas, especialmente agradecer a la mejor pintura de México, Comex, muchísimas gracias por el esfuerzo, el trabajo que el Repúblicano ayuntamiento que me honro en presidir, les agradece de todo corazón el esfuerzo” expresó.



Bres Garza resaltó la importante labor que hacen los artistas que provienen de diferentes Estados de México e incluso fuera del país, más aún los que vienen de climas diferentes al que se registra en esta frontera, en la que bajo el calor extremo, no han dejado de pintar y dibujar.



“Es un proyecto que debe seguir, lo decidirá la población, no lo va a decidir el presidente municipal en turno sino la sociedad” argumentó el edil en su mensaje mismo que agradeció a todo este equipo de trabajo que desde hace ya algunas semanas se encuentra en esta localidad junto con los aproximadamente 28 artistas, plasmando en pintura las historias que cuenta la gente en los edificios de la zona Centro.