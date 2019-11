Reconoce Delgado camino hacia recesión

"Según lo que reporta hoy el Inegi, en una definición estricta no estamos todavía en recesión, necesitamos la cifra anualizada del trimestre una vez ajustada por estacionalidad, vamos a esperar. Lo que sí, todo indica que vamos a una definición de recesión técnica, vamos a una recesión", indicó el morenista.



"Entiendo también que el día de mañana el Gobierno federal va a presentar un paquete muy grande de inversiones en conjunto con la Iniciativa Privada, que es lo que nos está faltando para detonar el crecimiento", reconoció.

"Todas estas son medidas que contribuyen a impulsar la actividad económica que mañana con el anuncio de las inversiones que va a hacer el sector privado sin duda que van a ir pintando un mejor panorama para 2020", aseguró.



"Es una cuestión ya de ego, dicen: 'tenemos que ganar más que él (el Presidente)', pues no, tienen que respetar la Constitución; su autonomía no les da para violar la Constitución", afirmó.



"A lo mejor siguen la misma ruta que siguieron este año, que van a ir a la Corte a ampararse, nosotros pensamos que debe respetarse la disposición constitucional de que nadie gane más que el Presidente. ¿Qué vamos a hacer? Presentar una iniciativa en materia de remuneraciones, una nueva ley que, junto con la reforma constitucional que ya aprobamos, esperemos que blinde esta disposición", reiteró.

