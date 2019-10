Reconocen prosa ‘lúcida e irónica’ de María Gainza

La escritora argentinaganó la edición 27 delpor su segunda novela, publicada en 2018, La Luz Negra, informó ayer la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.En un comunicado, se indicó que el jurado —conformado por Giovanna Rivero, Ana García Bergua y Rogelio Guedea—, premióy que se trata de una obra con una trama absorbente y casi detectivesca, “con una prosa lúcida e impecable, innovadora y no carente de ironía”.Es una novela, puntualizó el jurado en el acta resolutiva, “que se nos impone como una gran metáfora de laque caracteriza a América Latina. La autora plantea una pregunta muy actual: la posibilidad de realmente conocer la verdad en un mundo en el que todo nos parece ya superficial y falso”.La obra, que será premiada oficialmente el próximo miércoles 4 de diciembre en el marco de las actividades de la, aborda el tema de las falsificaciones artísticas.La premiada, María Gainza (Buenos Aires, 1973) es narradora y crítica de arte, con experiencia en la corresponsalía deen Buenos Aires.También fungió como editora de la colección de arte argentino de la Editorial Adriana Hidalgo.Durante diez años fue colaboradora del suplemento Radar del diario Página/12 y de la revista Artforum, y dictó cursos para artistas en el Centro de Investigaciones Artísticas (CIA) y talleres de crítica del arte en la Universidad Di Tella.En 2011 publicó su libro Textos elegidos por medio de la, un conjunto de ensayos sobre la Argentina contemporánea, y en 2014 publicó El nervio óptico, su primer libro de ficción editado por Mansalva, reeditado por el sello Anagrama y traducido a más de diez idiomas."Esto es completamente inesperado, me agarró en medio de la sordidez cotidiana”, revela Gainza en el comunicado emitido por los organizadores del premio.Y agregó que está “muy contenta”, además de ser consciente de la “enorme responsabilidad de formar parte del grupo de autoras argentinas” que han obtenido este premio. Entre ellas, Sylvia Iparraguirre, Ana Gloria Moya, Tununa Mercado, Inés Fernández Moreno o Claudia Piñeiro.La primera en ganar el galardón instituido en 1993 fue la mexicana Angelina Muñiz-Huberman, a la que siguió Marcela Serrano (Chile), Tatiana Lobo (Costa Rica-Chile), ax equo Elena Garro (México) y Alicia Yánez Cossío (Ecuador), Laura Restrepo (Colombia), Silvia Molina (México) y Cristina Rivera Garza —en dos ocasiones y Margo Glantz (México).Asimismo, lo han merecido Cristina Sánchez-Andrade (España), Paloma Villegas (México), Claudia Amengual (Uruguay), Gioconda Belli (Nicaragua), Almudena Grandes (España), Lina Meruane (Chile), Ana García Bergua (México), Marina Perezagua (España), Nona Fernández (Chile) y Clara Usón (España)."Agradezco haber nacido en este momento para poder ver esta revolución que se ha llevado en los últimos años, me parece que queda un camino largo por hacer, pero la verdad es que hemos avanzado”, señaló María Gainza, quien reconoce que el trabajo de las mujeres se acepta más ahora que hace 20 años.Para finalizar, la novelista argentina aseveró estar “más que contenta por estar en Guadalajara”, donde recibirá el galardón.Else instituyó en 1993 y es un reconocimiento al trabajo literario de las mujeres en el mundo hispano, premiando a la autora de una novela publicada originalmente en español. La FIL, considerada la mayor feria del libro en español, es un punto de encuentro dey al menos 20 mil profesionales del libro.En la información proporcionada por la, se establece que Luz negra “es una novela sobre falsificadores y falsarios, con personajes reales que parecen de ficción. La narradora, una crítica de arte que trabajó para una tasadora por cuyas manos pasaban obras falsificadas, relata una historia singular, aunque advierte: ‘No esperen nombres, estadísticas, fechas. Lo sólido se me escapa, sólo queda entre mis dedos una atmósfera imprecisa, técnicamente soy una impresionista de la vieja escuela’”.