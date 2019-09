Reconstruyen caso Ayotzinapa con llamadas

En la reapertura de las pesquisas sobre la desaparición de losse integrarán líneas de investigación que habían sido omitidas, aseguró el subsecretario de gobernación,Entre ellas están las 80 millones de llamadas telefónicas que se realizaron en la zona de Iguala desde la noche de la desaparición de los estudiantes y hasta cuatro años después.Eso permitió construir una red primaria deespecíficos."Nos ha permitido identificar las horas críticas y el seguimiento minuto a minuto de esta operación. No puedo dar detalles, pero sí tenemos certeza de cómo se realizó el operativo por los grupos delictivos, con varias conclusiones, una de ellas es que no hubo contacto por parte de ningún estudiante con algún grupo delictivo o con alguno de sus integrantes."Y, una segunda, en donde la operación fundamentalmente se dio en el municipio de Iguala y en su zona suburbana”, recalcó el subsecretario encargado de las investigaciones.Puntualizó que además elvolverá a trabajar con todos sus integrantes."Ya se ha creado el grupo de asesoría técnica donde dos de los anteriores integrantes del GIEI, Ángela María Buitrago y Francisco Cox, ya se encuentran incorporados a los trabajos de investigación, y en los próximos días, en coordinación con la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se hará lo propio con los demás integrantes del GIEI para que, sin ninguna restricción o limitación alguna, participen en todos los trabajos de investigación y el replanteamiento que se está haciendo de la investigación en el caso de Ayotzinapa”, sentenció Encinas.Durante la conferencia matutina, realizada en Palacio Nacional, se ofreció también una recompensa depor información fidedigna para localizar a los jóvenes desaparecidos y 10 millones de pesos a quien informe del paradero de, uno de los presuntos perpetradores de la desaparición."Necesitamos que la sociedad nos ayude a conocer los hechos de verdad y justicia”, enfatizó Encinas.Al respecto, el presidenterecalcó el llamado para que quienes puedan aportar información lo hagan con la certeza de protección por parte de las autoridades."Va más allá de un simple ilícito, de un delito, es un asunto fundamental para la justicia, para el respeto a los derechos humanos, para el fortalecimiento de las instituciones del Estado."Sería una gran contribución el que se ayude a saber el paradero de los jóvenes, quienes sepan algo, no sólo tendrán esta recompensa en lo material, será un servicio de primer orden al país, a México. Y nuestro compromiso de proteger a quienes informen, recompensarlos, protegerlos y, si se requiere, ayudarlos, si están implicados”, sentenció.Encinas reiteró que una pieza clave para conocer la verdad de los hechos será el exprocurador, quien ya ha dado entrevistas por la reapertura del caso."Y lo más importante de las declaraciones que ha hecho respecto a refrendar la hipótesis de que los muchachosde Cocula, es que él dijo que en ningún momento dijo que todos habían sido incinerados ahí."No se trata de un matiz más, se trata de un elemento que muestra la vulnerabilidad de la tesis que ha sostenido la verdad histórica”, enfatizó Encinas.El subsecretario reiteró que de las inspecciones que se han desarrollado en diversos puntos de cinco municipios de Guerrero, donde se presumía podrían encontrarse pistas del paradero de los jóvenes estudiantes, no se ha tenido algún “resultado positivo”.La prioridad del gobierno, insistió Encinas, es encontrar vivos a los normalistas, pues desde un principio así lo han señalado.