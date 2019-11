Recortan recursos para medicamentos: Cofiño

Saltillo, Coah.- El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) informó que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, se prevé una reducción en varios ramos de gasto, como Estancias para hijos de madres y padres que trabajan, con 7% y Medicamentos y Salud, 3%.



“Estamos a escasos días de que concluya el año y no se ve por dónde, el Gobierno Federal quiera implementar mejoras económicas y presupuestales en temas sensibles que tanto le duelen al país, como es el de la salud”, recriminó el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño.



“Austeridad no significa no gastar, sino gastar bien y en forma eficaz, y todo parece que este gobierno no entiende lo que debe de regir sobre toda aquella medida que se pretenda tomar en materia económica y financiera por parte de un Estado”.



Cuestionó que la administración federal no incluya a la salud como una prioridad del gasto público.



“Preocupa la austeridad mal planteada del gobierno, la cual requiere de sacrificios por parte de muchas dependencias clave para el funcionamiento del mismo gobierno, es así como el sector salud se ha visto perjudicado a lo largo de este año, y para el siguiente”.



En el Presupuesto de Egresos 2020 se propone recortar el recurso en la compra de medicamentos, que tendrá repercusiones negativas en la salud de los mexicanos.



“Este año, muchos mexicanos, sobre todo niñas y niños y por supuesto sus familias, padecieron las torpes políticas disfrazadas de austeridad que terminaron retardando tratamientos vitales para combatir y contener enfermedades como el cáncer en los niños”, precisó.