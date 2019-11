Recorte pega al INE… pero no toca 5 mmdp de gasto para partidos

“El recorte para este año va a ser el más grande de la historia, justo cuando empieza a organizarse la elección más grande de la historia, porque habrá alrededor de seis millones más que votarán en 2021, respecto de 2018 –estamos estimando que serán 96 millones de ciudadanos–, cuando se van a elegir casi 100 cargos más que los que se eligieron en 2018, alrededor de tres mil 200”, indicó en conferencia de prensa.

“Si a eso le sumas las malas señales que vienen desde varias instancias, como las iniciativas que se han presentado de reforma electoral, que tienen un claro y abierto propósito de capturar políticamente al órgano electoral, si haces una lectura panorámica de lo que está ocurriendo, no son buenos tiempos para la democracia”, aseveró.

“Se comprometen los recursos para poder operar el siguiente año y creo que es necesario que expliquen cómo se pueden realizar las funciones con mayor eficiencia. Podría generar resultados en el ejercicio de derechos; el derecho a la identificación de los ciudadanos a través de su credencial, el derecho al voto, el derecho a la información con el tema de la distribución de tiempos de radio y televisión, con el derecho a la rendición de cuentas con respecto a los recursos de los partidos políticos”, destacó.

“Ahora se tiene que apretar el cinturón el gobierno, incluido el INE. ¿Saben cuánto nos apretamos aquí el cinturón en la Presidencia? Se ejercieron el año pasado tres mil 600 millones y este año vamos a ejercer 800, ¿de cuánto fue el apretón del cinturón? Dos mil 400 millones. Y funciona la Presidencia”, declaró.

Así lo señalaron los consejeros del INE, quienes aseguraron que, en el año en el que se comienza a preparar el proceso electoral de 2021, en el que votarán seis millones de personas más que en 2018.

Lorenzo Córdova, consejero presidente del organismo, aseguró ayer que el recorte de seis por ciento a los recursos del instituto, el más grande que ha tenido en su historia, amenaza con poner en riesgo su operatividad.

A esa situación, advirtió, se agrega el hecho de que hay varias iniciativas que abiertamente buscan capturar políticamente al órgano electoral.

Sin embargo, el funcionario garantizó que el costo del recorte no va a trasladarse a la ciudadanía, a la cual se le ofrecerán elecciones ciertas, transparentes y confiables.

"Habrá un impacto, sin duda. Habrá programas que tendrán que posponerse, inevitablemente, pero nuestro compromiso es, ante todo, con la sociedad mexicana. A ella nos debemos, de ella dependemos, el INE es de las y los ciudadanos y no vamos, como decía, a transferirles a ellos el costo de una decisión tomada por las y los diputados", aseguró.

En ese mismo sentido, el consejero Ciro Murayama garantizó que, pese a la decisión "irresponsable" de los legisladores, el INE seguirá siendo garante de la democracia en México.

"Aunque estemos rodeados de decisiones irresponsables, nosotros no vamos a cejar en nuestro empeño de seguir manteniendo a México como una nación democrática", declaró, en entrevista para Radio Fórmula.

El también economista explicó que, tan sólo para las elecciones de Coahuila e Hidalgo, así como para el inicio del proceso electoral de 2021, habían solicitado 800 millones de pesos, cantidad que es superada por los mil 71 millones recortados.

Por separado, la consejera Pamela San Martín dijo a Milenio Televisión que sí existe preocupación en torno a la forma como se está realizando la reducción presupuestal, pues se desconocen "cuáles son las razones que está teniendo la Cámara de Diputados para tomar la decisión de reducir el presupuesto de un conjunto de organismos públicos autónomos; es decir, tenemos una reducción importante en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, de la Fiscalía General de la República, del Instituto Nacional Electoral, entre otros".

Señaló que no es muy claro por qué consideran que hay excesos en el gasto, pues se tiene que analizar en qué se está gastando o si hay dispendio o desvío de recursos, para lo cual debería haber denuncias.

En contraste, el consejero José Ruiz Saldaña aseguró vía Twitter que sí hay abusos en los gastos del INE como viajes, contrataciones externas y seguros; por ello, consideró adecuado el recorte, además de que insistió en que no se comprometen las siguientes elecciones.

Ante el recorte presupuestal al Instituto Nacional Electoral (INE), el presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió a los partidos reducir sus recursos y apoyar al órgano electoral.

"Yo pienso que ahí los partidos deberían de reducir su presupuesto y, si hace falta, ayudarle al INE, porque es mucho el dinero que reciben los partidos. Hubo una iniciativa para reducir a la mitad el presupuesto de los partidos y no pasó, se opuso creo que el PAN, entre otros", indicó.

El mandatario comentó que antes el pueblo se apretaba el cinturón, pero ahora es el gobierno el que debe hacerlo.

"Nada de que 'no se puede, no nos va a alcanzar, vamos a poner en riesgo el desarrollo, la democracia (…). No, es que todo era para pagar sueldos elevadísimos. Bueno, los consejeros del INE, 300 mil pesos mensuales", añadió.