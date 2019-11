¿Recuerdas a ‘La Mars’? Ahora es una sensual joven

¿Te acuerdas de Marcela Aguirre, mejor conocida La Mars? La Youtuber saltó a la fama a los 16 años cuando publicó un video en donde anunciaba que dejaba la preparatoria para “luchar por sus sueños”.A través de su cuenta de Facebook, La Mars expresó que estaba harta del “pinch* sistema pendejo retrógrada en el que ha estado sumergida por toda su vida”.Por ello, La Mars dejó la escuela y todo para “luchar por sus sueños”, y es que en aquella ocasión la entonces adolescente explicó sus razones:“Me puedo morir mañana o me puedo morir pasado mañana o me puedo morir en 50 años, pero yo no quiero pasar el resto de mi vida esperando, dice la mujer que, asegura, cursaba el tercer cuatrimestre en la UVM”.A 3 años del escándalo, La Mars sorprendió a los usuarios del Internet, puesto que luce muy diferente y más guapa que nunca.Actualmente La Mars tiene un canal de YouTube con más de 130 mil seguidores, además de ser actriz y muy popular en Instagram, con 44 mil seguidores.