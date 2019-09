Recupera jovencita a bebé

“Se valoró a la familia para reintegrarla porque el principal objetivo que tenemos en Pronnif es que los menores no se queden institucionalizados”, informó Gabriela Ramos Castañeda, subprocuradora en la Región Sureste de la dependencia.



En marzo se reportó el caso de una recién nacida que supuestamente fue encontrada por una adolescente en la puerta de su casa, en la. Para sorpresa de todos, después se descubrió que ella era la madre, motivo por el que la bebé fue resguardada por las autoridades.Luego de realizar las investigaciones correspondientes, finalmente la recién nacida fue reintegrada a su hogar, es decir, fue entregada a su progenitora.“Sí, ya está reintegrada con su familia. En esa ocasión hubo una medida especial de protección, fue institucionalizada.Las autoridades comentaron que desde hace tres meses, la bebé fue entregada a su madre biológica,, quien continuará acudiendo a terapia, pues a pesar de las acciones que cometió, no hubo delito qué perseguir de acuerdo con las leyes del Estado.“Es que en realidad no fue un abandono, no se considera como un niño expósito; se le da seguimiento con visitas domiciliarias o bien citando a la familia para verificar que estén acudiendo a terapia”, puntualizó la funcionaria.