Reforma al Poder Judicial será de gran calado: Monreal

"Está bien la autocorrección, pero no basta. Voy a tener una reunión con todo el sistema de justicia, pronto, en días, porque vamos a hacer un acuerdo integral. ¿Se puede hacer una reforma sin el Poder Judicial? Sí. ¿Se puede hacer una reforma profunda con el Poder Judicial? También. En donde caminemos todos juntos para darle una sacudida al Poder Judicial, y les adelanto que sí va a ser posible. Es una reforma de gran calado”, dijo Ricardo Monreal.

Lase aprobará este mismo año con el fin dey para ello habrá una reunión la semana entrante entre ministros y legisladores.Así lo anunció el coordinador de los senadores de Morena,, en conferencia de prensa.Dijo que a él le gustaría una Corte más prudente y reiteró su respeto a la institución y a su presidente,, a quien le reconoció el derecho de opinar o expresar lo que desee."Yo conozco al ministro Zaldívar hace tiempo y es un hombre honesto, es un hombre respetable. Yo soy de los clásicos de la política y me gustaría ver una Corte más sigilosa, prudente, juiciosa. Quizás a mí no me gusta que los jueces litiguen en los medios, a mí, tienen derecho a defenderse y tienen derecho a expresar lo que a sus intereses y a los intereses de su institución corresponde”, explicó Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena.Sobre las declaraciones del gobernador de Puebla,, el senador Monreal dijo que no supo lo que desató, pero era innecesario.Confirmó que el próximo 21 de octubre, el secretario de Comunicaciones y Transportes,, comparecerá ante comisiones del Senado y ofrecerá un avance de las investigaciones sobre el desplome del helicóptero en el que fallecieron la gobernadora de Puebla y su esposo, el coordinador del PAN en el Senado.